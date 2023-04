Einbruch in Lüdenscheid: Polizei sucht Mann mit auffälliger Frisur

Von: Stefan Herholz

Teilen

Nach einem Einbruch am Mittwoch in Lüdenscheid fahndet die Polizei nach einem Tatverdächtigen, der eine auffällige Frisur trug - nach einem Mann mit einem Dutt.

Lüdenscheid – Ein unbekannter Täter ist laut Polizeibericht am Mittwochnachmittag in der Zeit zwischen 16 und 17 Uhr in einen Büro-Container an der Reckenstraße eingebrochen.

Zutritt verschaffte sich der Unbekannte, indem er ein Fenster aufbrach. Aus dem Inneren des Containers entwendete der Täter einen Fahrzeugschlüssel und Getränke.



Ein Zeuge hatte im Vorfeld der Tat eine verdächtige Person wahrgenommen. Der Mann ist etwa 25 bis 35 Jahre alt, schlank, hatte die Haare zum Dutt gebunden und trug eine schwarze Bluse sowie eine schwarze Radlerhose.

Alle Blaulicht-News aus dem MK jeden Abend per Mail: Abonnieren Sie unseren kostenlosen Polizei-Report.

Er habe sich zuvor auffällig im Bereich des Containers aufgehalten. Hinweise zur Identität des Tatverdächtigen nimmt die Polizei unter Tel. 0 23 51 / 9 09 90 entgegen.