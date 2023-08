Einbruch in Lüdenscheid: Polizei fahndet nach Masken-Männern

Von: Stefan Herholz

Lüdenscheid - Nach einem Einbruch in einen Supermarkt in Lüdenscheid fahndet die Polizei nach maskierten drei Männern.

In der Straße Am Wasserturm in Brügge brachen drei unbekannte Täter in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch gegen 1.30 Uhr in einen dortigen Edeka-Supermarkt ein.

Sie brachen dazu nach Angaben der Polizei gewaltsam eine Tür auf. Die Täter erbeuteten nach derzeitigem Kenntnisstand eine nicht näher genannte Anzahl Zigaretten.

Bei ihrer Tat wurden die drei Täter gefilmt. Die Männer waren vermummt. Einer von ihnen war komplett weiß gekleidet. Die anderen beiden schlanken Männer trugen dunkle Kleidung.

Nach aktuellem Ermittlungsstand entstand bei der Tat ein Schaden in mittlerer fünfstelliger Höhe, der sich aus der aufgebrochenen Tür und dem Wert der Tabakwaren ergibt.

Zeugenhinweise nimmt die Polizeiwache in Lüdenscheid unter 02351/9099-0 entgegen.