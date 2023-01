Einbruch in Gaststätte am Kirchplatz

Von: Stefan Herholz

Teilen

Symbolbild. © Daniel Bockwoldt, dpa

In der Nacht auf Mittwoch, 25. Januar, drangen bisher unbekannte Täter ins Lönneberga in Lüdenscheid ein. Neben Kleingeld aus der Kasse entwendeten sie ebenfalls eine Flasche Whiskey. Die Polizei ermittelt.

Lüdenscheid – Unbekannte sind in der vergangenen Nacht ins Lönneberga zwischen dem Kirch- und dem Graf-Engelbert-Platz eingebrochen. Die Täter beschädigten nach Angaben der Polizei zwei Fenster und öffneten eins der Fenster gewaltsam. So konnten sie in die Bar klettern, Kleingeld aus der Kasse und eine Flasche Whisky aus dem Regal nehmen. Die Polizei sicherte Spuren. Sachdienliche Hinweise zu dem Einbruch nimmt die Polizeiwache Lüdenscheid unter der Rufnummer 0 23 51/ 9 09 90 entgegen.