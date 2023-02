„Einbruch“ in eigene Wohnung: Betrunkener mit Elektrostößen außer Gefecht gesetzt

Von: Olaf Moos

Teilen

Symbolbild © Rolf Vennenbernd/DPA

Ein Polizeieinsatz an der Alsenstraße endete für einen 39 Jahre alten Lüdenscheider am Samstagnachmittag nach einem Taser-Einsatz zunächst im Krankenhaus und dann in der Ausnüchterungszelle.

Lüdenscheid - Anlass für den Ärger war ein vermeintlicher Einbruch in einer Wohnung. Zeugen hatten beobachtet, wie eine Frau mit einem Stein eine Scheibe einschlug und in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses kletterte.

Polizeibeamte umstellten das Haus. In der Wohnung trafen sie zwei Personen an. Die Frau verließ die laut Einsatzbericht verwüstete Wohnung auf Aufforderung der Polizeibeamten.

Alle Blaulicht-News aus dem MK jeden Abend per Mail: Abonnieren Sie unseren kostenlosen Polizei-Report.

Ein betrunkener Mann, der auf einem Stuhl Platz nehmen und sich ausweisen sollte, sprang jedoch immer wieder aufspringen, beschimpfte die Polizisten als „Arschlöcher“ und „Hurensöhne“ und bedrohte die Einsatzkräfte. Als er sich drohend vor einem Beamten aufbaute, setzte der einen Taser ein.

Im Polizeibericht heißt es: „Erst nach einem zweiten Elektrostoß beruhigte sich der 39-Jährige und ließ sich in Handfesseln fixieren. Ein Notarzt verabreichte dem weiter äußerst aggressiv auftretenden Mann ein Beruhigungsmittel.“

Nach der Behandlung im Krankenhaus wurde er zur Ausnüchterung in Gewahrsam genommen. Wie sich erst im Laufe des Einsatzes herausstellte, bewohnen die beiden Personen selbst die Wohnung. Die Polizeibeamten schrieben Anzeigen wegen Sachbeschädigung und Beleidigung sowie wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte.

Schnell informiert: Alle Blaulicht-News aus dem Märkischen Kreis direkt auf Ihr Handy - ganz einfach via Telegram.