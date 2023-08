Einbruch in Berufsschule: Täter schleppen Safe ins Freie

Polizei sucht Zeugen

Einbrecher haben in der Nacht zu Donnerstag am Gertrud-Bäumer-Berufskolleg (GBBK) am Raithelplatz zugeschlagen und einen Safe erbeutet.

Lüdenscheid - Laut Polizeibericht sind die Täter auf noch unbekanntem Weg ins Schulgebäude eingedrungen und haben im Inneren mehrere Türen aufgehebelt. In einem der Büros stießen sie dann auf den Tresor samt Inhalt, unter anderem Bargeld.

Die Polizei geht davon aus, dass die Einbrecher zum Abtransport des Safes ein Fahrzeug benutzt haben.

Hinweise zu verdächtigen Fahrzeugen oder Personen nimmt die Wache in Lüdenscheid unter der Rufnummer 0 23 51 / 90 99 0 entgegen.