Einbrecher stehlen Spirituosen im Wert von mehreren tausend Euro

Polizei sucht Zeugen

Lüdenscheid - Unbekannte Täter sind in der Nacht zu Freitag in Eichelhardts Weinkontor an der Südstraße eingebrochen und haben Spirituosen im Wert von mehreren tausend Euro gestohlen. Die Polizei sucht Zeugen.