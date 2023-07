Tresor aufgeflext: Panzerknacker in der Waschanlage

Von: Jan Schmitz

Äußerst professionell gingen die Täter bei ihrem Einbruch in eine Lüdenscheider Waschanlage vor. (Symbolbild) © dpa

Äußerst professionell ging ein Einbruch in die Büroräume einer Lüdenscheider Waschanlage in der Nacht zu Mittwoch vonstatten. Nun sucht die Polizei nach Hinweisen auf den Täter.

Lüdenscheid – Offenbar gezielt drangen ein oder mehrere unbekannte Täter in der Nacht zu Mittwoch in ein Büro einer Autowaschanlage am Grebbecker Weg ein. Dabei gingen sie äußerst professionell vor, wie Polizeisprecher Lorenz Schlotmann erklärte: „Der oder die Täter brachten nach ersten Erkenntnissen das Werkzeug mit, um den Tresor zu öffnen.“ Noch im Büro sei der Panzerschrank aufgeflext worden.

Zuvor war ein Fenster aufgebrochen worden, um sich Zutritt zu verschaffen. Es wurde Bargeld gestohlen. Die Videoaufzeichnung der Waschanlage ergab nach Angaben von Schlotmann, dass sich um 1.10 Uhr am Mittwochmorgen eine Person in einer Ecke des Geländes aufgehalten habe. Der mutmaßliche Täter sei darauf aber nicht zu erkennen. Die Polizei bittet daher um Mithilfe der Bevölkerung. Zeugen können sich an die Polizeiwache in Lüdenscheid unter Tel. 90990 wenden.