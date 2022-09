Einbruch beim THW: Diebe klauen hochwertiges Werkzeug

Von: Olaf Moos

Die Unterkunft des Technischen Hilfswerks (THW) an der Wefelshohler Straße war in der Nacht zu Dienstag Schauplatz eines folgenschweren Einbruchs. Unbekannte Täter drangen durch eine gewaltsam geöffnete Seitentür in die Fahrzeughalle ein und stahlen den ehrenamtlichen Helfern hochwertiges Werkzeug.

Lüdenscheid - Bei der Beute handelt es sich nach Angaben der Polizei unter anderem um eine Kettensäge, einen mechanischen Spreizer, einen Motortrennschleifer, eine Säbelsäge und zwei Bohrhammer. Nach Auskunft des Ortsbeauftragten Klaus Cordt, der seit 45 Jahren beim THW tätig ist, stellt der Diebstahl einen empfindlichen Verlust für den Ortsverband dar. „Allein der Scherenspreizer-Satz kostet rund 12 000 Euro.“ Insgesamt beziffert Klaus Cordt den Schaden für den Ortsverband auf etwa 40 000 Euro.

Zu den Beutestücken gehört auch ein wertvolles Funkgerät der Einsatzkräfte. In der Hoffnung, wenigstens dieses Gerät zurück zu bekommen, habe er bei dem Netzanbieter angerufen und darum gebeten, das Funkgerät zu orten. Der Anbieter konnte helfen und das Gerät anpeilen. Immerhin, berichtet Cord weiter, habe der Anbieter das gestohlene Gerät per Knopfdruck stillgelegt, so dass die Einbrecher nichts mehr damit anfangen können.



Glück im Unglück hatte das THW im Hinblick auf einen weiteren Gegenstand. In der Fahrzeughalle lagerte auch ein 30-Tonnen-Hydraulikzylinder samt Zubehör. Den haben die Einbrecher zwar ins Freie geschleppt, bei ihrer Flucht aber auf der Wiese an der Unterkunft liegen gelassen.

Ortsbeauftragter Cordt ist fassungslos. „Da kämpfen wir immer wie verrückt darum, unsere Einsatzfähigkeit im Interesse der Öffentlichkeit aufrecht zu erhalten, und dann machen solche Idioten alles kaputt.“ Es werde Monate dauern, den Verlust zu ersetzen.



Hinweise auf mögliche Täter liegen laut Polizei bislang nicht vor. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 90 99 0 mit der Polizeiwache in Verbindung zu setzen.