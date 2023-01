Einbruch beim Kinderschutzbund Lüdenscheid: Täter klauen Spielmobil und bauen Unfall

Von: Olaf Moos

Das Spielmobil des Kinderschutzbundes erfreut sich seit Jahrzehnten eines großen Zuspruchs der Lüdenscheider Kinder. © Kinderschutzbund

Unbekannte Einbrecher haben in der Nacht zu Montag das Domizil des Kinderschutzbundes am Jahnplatz heimgesucht.

Lüdenscheid - Vermutlich gegen 2.15 Uhr drangen die Täter über ein eingeschlagenes Fenster in die Räume des Kinderschutzbundes ein. Sie entwendeten laut Polizeibericht Bargeld, weitere Gegenstände sowie einen Mercedes Sprinter, das Spielmobil des Ortsvereins.

Gegen 4.25 Uhr meldete sich ein Zeuge bei der Polizei, der beobachtet hatte, wie zwei Männer das Spielmbobil auf einem Parkplatz an der Südstraße abstellten und dort in ein Taxi stiegen. Sie fuhren in unbekannte Richtung davon.

Die Polizeibeamten stellten an dem Sprinter frische Unfallspuren fest. Das Fahrzeug wurde sichergestellt. Das Taxi konnte nicht mehr angetroffen werden. Eine Beschreibung der Tatverdächtigen liegt der Polizei nicht vor.

Hinweise zur Identität der Männer nimmt die Polizeiwache in Lüdenscheid unter der Rufnummer 02351/90990 entgegen.