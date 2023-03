„Haben ziemlich gewütet“: Einbrecher verwüsten Pizzeria „Cello“ in Lüdenscheid

Kriminalität

+ © Di Pumpo Möglicherweise um in das Restaurant einzusteigen, wurde eines der Fenster aus dem Rahmen gedrückt. © Di Pumpo

Erst zu Beginn des Jahres wurde das Pizza-Restaurant „Cello“ an der Winkhauser Straße eröffnet. In der Nacht zu Montag wurde nun in das Lokal eingebrochen.

Lüdenscheid – Unangenehme Überraschung zum Wochenbeginn für den Lüdenscheider Gastronomen Marcello Di Pumpo: In der Nacht zum Montag hatten einer oder mehrere bisher unbekannte Einbrecher sein Pizzarestaurant „Cello“ an der Winkhauser Straße 3 heimgesucht und dabei einen beachtlichen Schaden hinterlassen. „Glücklicherweise nehme ich die Einnahmen immer mit, sodass die Einbrecher kein Geld erbeuten konnten. Trotzdem haben sie ziemlich gewütet“, sagt Di Pumpo.

Zwei Fenster wurden aufgehebelt und völlig aus ihren Rahmen gedrückt. Auch Türen zum Gastraum und zur Küche hin wurden zertrümmert, die elektronische Registrierkasse herausgerissen und gestohlen. Wie hoch der angerichtete Schaden ist, kann Marcello Di Pumpo noch nicht ganz überblicken: „Mit Sicherheit ist da ein vierstelliger Betrag zusammengekommen, vielleicht sogar ein fünfstelliger.“

Einbrecher wüten in Lüdenscheider Pizzeria

Anhand der Spur der Verwüstung habe man aber eine Idee davon, welchen Weg der oder die Einbrecher genommen haben könnten, um in das Lokal zu gelangen. „So wie es aussieht, ist man auf die Mülltonne vorm Lokal gestiegen und hat von dort aus ein Fenster aufgedrückt“, sagt der Gastronom. Glück im Unglück sei aber immerhin, dass Di Pumpo rechtzeitig eine Versicherung abgeschlossen habe, um sich gegen Einbruchsschäden abzusichern.

+ Beim Einbruch wurden die Türen zwischen dem Gästebereich und der Küche des Lokals eingeschlagen. © Di Pumpo

Und: „Ich werde den Laden nicht zumachen, bis alle Schäden behoben sind. Das geht nicht, es gibt schließlich zahlreiche Tischreservierungen. Da will ich doch nicht die Leute enttäuschen“, sagt Marcello Di Pumpo. Daher sollten noch am Montag die Einbruchsschäden provisorisch repariert werden.

Nachdem am Montagmorgen Spuren gesichert worden seien, habe man bei der Polizei die Ermittlungen aufgenommen, wie deren Sprecher Christof Hüls auf Anfrage bestätigt. „Ein Anwohner hat ausgesagt, gegen 3 Uhr am Montagmorgen laute Geräusche gehört zu haben. Das könnte mit dem Einbruch zusammenhängen“, sagt Christof Hüls.