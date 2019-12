Frau entdeckt Einbrecher in Kneipe - Sofortfahndung eingeleitet

Lüdenscheid - Gaststätten am „Knapp“ sind derzeit offensichtlich bevorzugte Ziele von Einbrechern.

In der Nacht zu Montag versuchte ein Einbrecher nach Polizeiangaben gegen 3.30 Uhr, in ein Lokal an der Knapper Straße einzudringen. Dabei richtete er an einem Fensterrahmen einen Sachschaden über mehrere hundert Euro an.

Die Besitzerin überraschte den Täter jedoch, sodass er vom Tatort flüchtete, bevor er ins Innere des Gebäudes gelangen konnte.

Der Gesuchte ist etwa 1,80 Meter groß, schmal gebaut und war dunkel gekleidet und trug einen Rucksack. Eine Sofortfahndung nach dem Flüchtigen verlief ergebnislos.

Schon zuvor, im Zeitraum zwischen Freitagmittag und Montagmorgen, hatten es Einbrecher an der Knapper Straße versucht. Sie versuchten erfolglos, die Tür zu einer weiteren Gaststätte aufzubrechen.

Mögliche Tatzusammenhänge werden geprüft, teilt die Polizei mit. Hinweise nehmen die Ermittler in Lüdenscheid unter der Rufnummer 90 99 0 entgegen.