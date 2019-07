Einbrecher lässt E-Bike am Tatort zurück

Lüdenscheid – Ein unbekannter Einbrecher hat in der Nacht zu Donnerstag in Lüdenscheid möglicherweise ein schlechtes Geschäft gemacht.

Laut Polizeibericht stellte der Mann sein E-Bike der Marke Cube auf der Rückseite eines Kiosks an der Buckesfelder Straße ab und zertrümmerte gegen 3.20 Uhr das Glas der Eingangstür.

Während der Einbrecher Hartgeld und Zigaretten an sich raffte, trafen Beschäftigte eines Sicherheitsunternehmens ein. Da flüchtete der Einbrecher in Richtung Mozartstraße – und ließ sein E-Bike am Tatort zurück.

Nach Angaben der Polizei hat sich der Gesuchte beim Eindringen in den Laden verletzt. Die Nahbereichsfahndung verlief ohne Erfolg.

Täterbeschreibung

Der Täter trug laut Zeugenaussagen einen grauen Kapuzenpullover und eine schwarze Jogginghose. Er ist ungefähr 1,75 Meter groß, schlank und sportlich und hatte eine schwarze Reisetasche dabei.

Die Polizei bittet um Hinweise unter der Rufnummer 0 23 51 / 9 09 90.