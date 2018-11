Einbrecher räumen Tresor im Lüdenscheider McDonald's leer

[UPDATE 12.40 Uhr] Lüdenscheid - Die McDonald's-Filiale am Brockhauser Weg in Lüdenscheid wurde in der Nacht zu Montag ausgeraubt. Die unbekannten Täter brachen den Tresor auf und flüchteten mit den Einnahmen.

Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, kamen die Täter in der Nacht des 12. November in der Zeit zwischen 2.30 und 6.10 Uhr. Sie hebelten die Tür an der südwestlichen Gebäudeseite einer Filiale auf.

Durch die aufgehebelte Tür gelangten die Täter in den unmittelbar angrenzenden Küchenbereich. Von hier suchten sie weitere Räume auf. Den Tresor hebelten die Täter nach Polizeiangaben auf und entwendeten den dort gelagerten Geldbetrag.

Anschließend entfernten sie sich in unbekannter Richtung. Es entstand Sachschaden.

Die Lüdenscheider Filiale am Brockhauser Weg wird von der UWI Systemgastronomie im Franchise betrieben. Eine Sprecherin des Franchise-Nehmers sagte auf Anfrage, dass man aufgrund des Einbruchs an allen Standorten nun Vorsichtsmaßnahmen umgesetzt habe.

Neben den Lüdenscheider Filialen am Brockhauser Weg und in der Bräuckenstraße betreibt die UWI auch McDonald's-Filialen in Schwelm, Remscheid und Radevormwald.

Die Polizei in Lüdenscheid hofft auf Hinweise der Bevölkerung unter der Tel. 02351/9099-0.