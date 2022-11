Einbrecher in CDU-Geschäftsstelle: Mehr kaputt gemacht als geklaut

Von: Olaf Moos

Teilen

Symbolbild © Michael Kappeler/dpa/Symbolbild

Unbekannte Einbrecher haben in der CDU-Geschäftsstelle an der Friedrichstraße ihr Unwesen getrieben. Ob sie Beute gemacht haben, ist unklar, doch das Ausmaß der Zerstörung in den Büros ist beträchtlich.

Lüdenscheid - Wie die Polizei erst jetzt bestätigt, haben sich die Täter am Wochenende des 4./5. November durch ein Fenster Zugang zu der Geschäftsstelle verschafft. Sie waren zuvor über eine Leiter auf ein Vordach des Gebäudes geklettert und nach Worten eines Polizeisprechers „vermutlich“ durch ein auf Kipp stehendes Toilettenfenster eingedrungen.

Zunächst hatte die Staatsschutz-Abteilung des Polizeipräsidiums Hagen die Ermittlungen an sich genommen. Doch als sich herausstellte, dass es sich um keine politisch motivierte Straftat handelt, übernahm die hiesige Polizei den Fall.



Der CDU-Stadtverbandsvorsitzende und Landtagsabgeordnete Ralf Schwarzkopf sagt: „Die Einbrecher haben mehr kaputt gemacht als geklaut.“ Es sei „nichts von Wert“ weggekommen.



Die Täter haben laut Schwarzkopf mit „brachialer Gewalt“ Türen aufgetreten, Schränke aufgerissen und Briefkästen geöffnet. Im Büro des heimischen Bundestagsabgeordneten Florian Müller sei ein nagelneuer Drucker schwer beschädigt worden.



Die Polizei sucht Zeugen. Wer am vorletzten Wochenende verdächtige Beobachtungen an der Friedrichstraße gemacht hat oder Angaben zu der Identität der Einbrecher machen kann, sollte sich unter Tel. 90 99 0 bei der Polizei melden.