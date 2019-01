In aller Ruhe: Einbrecher bocken Porsche auf und schlachten ihn aus

Lüdenscheid - Erst schlugen sie die Scheiben des Porsche ein, dann bockten sie ihn auf und schlachteten ihn aus. Dabei ließen sich Einbrecher an der Lüdenscheider Parkstraße offenbar nicht aus der Ruhe bringen.

Unbekannte brachen am Montag zwischen 8 und 17 Uhr in ein Einfamilienhaus an der Parkstraße ein. Nachdem sie die Scheibe der Terrassentür eingeschlagen hatten, durchwühlten die Täter nach Polizeiangaben alle Zimmer nach Wertsachen.Sie nahmen Schmuck an sich - und wandten sich dann der Garage zu.

Dort fanden sie eine Porsche. Sie bockten ihn auf Holzblöcken und Steinen auf. Dann schlachteten sie ihn nach allen Regeln der Handwerkskunst aus: Sie bauten alle Räder, Scheinwerfer, Rücklichter und die Heckklappe ab. Und lösten auch noch zwei Sitze.

Das alles nahmen sie mit - und wohl nicht zu Fuß. Die Polizei bittet Zeugen daher um Hinweise auf ein Transportfahrzeug. Sie fragt: Wer hat zur Tatzeit verdächtige Beobachtungen an der Parkstraße gemacht?

Hinweise telefonisch an 02351/9099-0.

