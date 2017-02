Einblick in Pläne von Lidl und Autohaus Piepenstock

Ich meine damit, dass grosse Konzerne Grundstücke auf Vorrat kaufen können, Mittelständler nicht. Das hat Lidl hier wohl praktiziert, denn ob dort wirklich ein Markt hinkommen wird, wo doch erst weiter talabwärts an der Bräuckenstrasse ein Lidl-Markt errichtet wurde, ist vermutlich noch nicht garantiert. Ich finde das insofern erstaunlich. Einen Lebensmittelmarkt gab es doch ausserdem quasi gegenüber an der Ecke Schützenstrasse. Dort war doch von einer Schliessung die Rede. Aber der gehörte bestimmt zur Konkurrenz, weshalb Lidl nun gegenüber plant. Dumm nur, dass bei so einem Kampf der Lebensmittel-Giganten bei Austragung auf benachbarten Grundstücken für die übrige mittelständische Wirtschaft die Baugrundstücke langsam knapp werden. Ein ähnliches Phänomen war in Herscheid zu beobachten. Dort hatte eine Lebensmittel-Kette den ehemaligen Getränkemarkt extra abreissen lassen, damit dort statt eventueller Konkurrenz nur ein Wohnhaus mit Apotheke errichtet wird.

Sorry das Geldargument lasse ich nicht gelten. Jetzt wo Lidl das Gelände gekauft hat und eine Änderung des Flächennutzungsplan anfordert, fällt Piepenstock ein, dass sie da auch gerne hingewollt hätten und jetzt ist Geld da? Deshalb setzt man die Politiker unter Druck, dass sie ihre und nicht Lidls Interessen vertreten? Nein, finde ich nicht in Ordnung.

Weiter bedenken Sie bitte, von wegen ausreichend versorgt, in Lüdenscheid-Süd ist außer dem Aldi an der Höh, dem Netto bei Berlet und dem Versorgungszentrum an der Bromberger Str., welches weder zu Fuss, noch per Bus und zu manchen Zeiten nicht mal per Auto für ältere Menschen zu erreichen ist, kein weiteres Lebensmittelgeschäft vorhanden!