Lüdenscheid - Für Sonntag, 21. Januar, lädt Vorsitzender Peter Thonemann zum Neujahrsempfang in das Logenhaus in die Freiherr-vom-Stein-Straße 20 ein. Die Veranstaltung beginnt um 11 Uhr.

Auch in diesem Jahr wird Bürgermeister Dieter Dzewas ein Grußwort sprechen. Interessierte Gäste sind willkommen. Bei diesem schon traditionellen Empfang soll laut Einladung die Verbundenheit der Lüdenscheider Freimaurer mit der Stadt zum Ausdruck kommen und ein Einblick in das Logenleben gegeben werden.

Logen, so schreiben die Freimaurer, seien keine Religionsgemeinschaft und kein Ort für politische Auseinandersetzungen. Der Anspruch bestehe vielmehr darin, Menschen mit unterschiedlichen Glaubensanschauungen in gelebter Toleranz und Humanität zusammen zu bringen. Dabei werde die Meinung jedes einzelnen Mitgliedes respektiert. Alle Entscheidungen sollten sich an Vernunft und Gewissen orientieren. Rücksichtslosigkeit und Unterdrückung seien dem Wesen der Freimaurerei fremd.

Auch mit dieser Veranstaltung möchte sich die Johannisloge „Zum Märkischen Hammer“ der Öffentlichkeit bekannter machen. Im Gespräch, so heißt es, bestehe die Möglichkeit, sich mit den Ideen der Freimaurerei bekannt zu machen und Fragen zu stellen.

Daneben findet an jedem ersten Dienstag im Monat um 20 Uhr ein „Philosophischer Gesprächskreis“ statt. Hier werden aktuelle Themen aufgegriffen und diskutiert. Interessierte sind an diesen Abenden gern gesehen. Darüber hinaus wird im Jahr 2018 wieder eine Reihe von öffentlichen Veranstaltungen angeboten.