Einbahnstraßenregelung auf A45-Umleitungen: Das sagt Berlin dazu

Von: Thomas Machatzke

Teilen

Keine Einbahnstraßenregelung: Auch auf der Straße Im Grund werden sich die Autos weiter begegnen. © Cedric Nougrigat

Eine Einbahnstraßenregelung für den Umleitungsverkehr in Lüdenscheid ist vom Tisch. Nicht das Bundesministerium, dafür aber die Task Force vor Ort hat der Idee eine Absage erteilt.

Lüdenscheid – Eine Rückmeldung auf ihre Idee hatten sich Thomas Müchler und seine beiden Söhne Yanik und Sven, die Geschäftsführer der an der Altenaer Straße ansässigen Firma Kämper, vom Bundesministerium erhofft und lange auf eine solche gewartet. Nun hat sich das Büro des Bürgerbeauftragten geäußert und die Idee des Trios im Namen des Ministeriums als nicht zielführend zurückgewiesen.

Müchler hatte zuletzt in einem Gespräch mit Sebastian Wagemeyer und dem Bundestagsabgeordneten Florian Müller nochmal darauf gedrungen, dass ihre vorgelegte Idee zumindest erörtert werden solle. Der Umleitungsverkehr sollte danach von Mitte nach Nord über die Altenaer Straße und die Straße Im Grund in Teilen als Einbahnstraße laufen, in der Gegenrichtung über die Heedfelder Straße ebenfalls.



Der Vorschlag ging also nach Berlin – und im Ministerium schaute man sich den Vorschlag auch tatsächlich an und sah keine rechtlichen Bedenken – also ging das Konzept zurück ins Sauerland: zur Prüfung durch die Task Force. In der Task Force sitzen nicht nur die Autobahn GmbH und Straßen.NRW, sondern auch Vertreter von Stadt, STL, Feuerwehr, Polizei, Rettungsdienst und Märkischer Verkehrsgesellschaft. Sie diskutierten das Thema ausführlich und formulierten eine Reihe von Punkten, warum die Regelung kein Gewinn wäre.



Einbahnstraßenregelung auf A45-Umleitungen: Das sagt Berlin dazu

Feuerwehr und Rettungsdienst zum Beispiel würden durch die längeren Strecken ihre Ziele nicht mehr rechtzeitig erreichen, was alleine wohl gereicht hätte, um die Idee zu kippen. Die MVG müsste ihren Linienbusverkehr aufwendig umplanen und hätte wohl noch weniger Chancen, den Fahrplan einzuhalten. Dazu müssten Ampelanlagen umgerüstet werden, damit sie den Durchfahrtsverkehr tatsächlich beschleunigen und trotzdem den Verkehr regeln würden. Durch die deutlich längere Fahrtstrecke für einen Teil der Verkehrsteilnehmer ging die Task Force zudem von einer höheren Schadstoff- und Lärmbelastung aus.



So machte die Task Force einen Strich unter das Für und Wider – das Büro des Bürgerbeauftragten durfte die Nachricht überbringen. Damit gibt es zwar keine Entlastung für den Umleitungsverkehr – immerhin aber durften Thomas Müchler und seine Söhne das Gefühl haben, in Berlin gehört worden zu sein. Der Kommunikationsweg war keine Einbahnstraße in diesem Fall – und die Umleitungsstrecken werden es auch nicht werden.

Widerstand gegen Schwerlastverkehr mit „operativen Aktionen“? Keine Einbahnstraßen auf den A 45-Umleitungen – so viel ist nun klar. Wie man in Berlin mit dem Konzept des Lüdenscheider Unternehmers Guido Schulte umgeht, den Schwerlastverkehr aus der Stadt zu verbannen, ist derweil auch mehr als zwei Monate nach Übergabe aller Unterlagen ans Bundesministerium weiter unklar. „Das Konzept ist in Prüfung, das ist mein letzter Stand“, sagt Schulte. Fünf Ansätze hatte Schulte nach Berlin übermittelt, der Brückenwächter-Ansatz könnte der Favorit sein, doch es gibt wohl dem Vernehmen nach noch immer rechtliche Bedenken, die sich nicht ausräumen lassen. Bei Schulte wächst derweil der Unmut. „Man hat das Gefühl, dass alles verpufft. Unsere Probleme interessieren in Berlin niemanden wirklich“, sagt er und hat inzwischen mehr als ein Dutzend andere Unternehmer an seiner Seite, die dafür sind, dem Widerstand auch mit operativen Aktionen Nachdruck zu verleihen. „Der Wille ist da,“ sagt Schulte, „so jedenfalls kann es nicht weitergehen. Und das muss man in Berlin auch verstehen.“