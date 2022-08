Ein warmer Geldregen aus Düsseldorf für den Lüdenscheider Städtebau

Von: Thomas Machatzke

Teilen

Ralf Schwarzkopf freut sich über die frohe Kunde aus Düsseldorf. © Cornelius Popovici

Lüdenscheid bekommt fast zwei Millionen Euro vom Land NRW, das in den Städtebau fließen soll.

Lüdenscheid – Die nordrhein-westfälische Landesregierung hat die Auswahl für die Projekte getroffen, die im Rahmen des „Städtebauförderprogramms 2022“ in NRW gefördert werden.

In NRW werden 232 Ideen, die Städte und Gemeinden fit für eine lebenswerte Zukunft machen sollen, mit 336,6 Millionen Euro unterstützt. Davon fließen auch 1 917 000 Euro nach Lüdenscheid.

Das freut auch den CDU-Landtagsabgeordneten Ralf Schwarzkopf: „Unsere Kommunen in Nordrhein-Westfalen stehen vor großen Herausforderungen und wollen den Menschen vor Ort dennoch auch in Zukunft eine Heimat mit hoher Lebensqualität bieten. An Ideen, wie das gelingen kann, mangelt es zum Glück nicht“, sagt Schwarzkopf, „deshalb ist es wichtig und zukunftsweisend, dass Land und Bund mit der Städtebauförderung helfen, Ideen Wirklichkeit für ein lebenswertes Zuhause werden zu lassen.“



Ein warmer Geldregen aus Düsseldorf für den Lüdenscheider Städtebau

Konkret fließen die knapp zwei Millionen Euro in Lüdenscheid in das Bahnhofsquartier und die Knapper Straße. Aber auch der zweite Bauabschnitt der Altstadtgassen sowie der Eingang der oberen Wilhelmstraße werden gefördert.

„Gerade die Förderung der dauerhaften Umnutzung leerstehender Ladenlokale finde ich sehr wichtig“, sagt Schwarzkopf, „das sind Projekte, mit denen wir unsere Stadt nachhaltig stärken.“