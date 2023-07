Ein spannendes Jahr und eine lange Warteliste

Von: Monika Salzmann

Die Musikschule am Staberg „feiert“ ihren ersten Geburtstag. Vor Ort ist man hochzufrieden mit den neuen Möglichkeiten. © Cedric Nougrigat

„Es war ein spannendes Jahr.“ Wenn Musikschulleiterin Katja Fernholz-Bernecker über ihr erstes Jahr im Neubau an der Staberger Straße spricht, sprudeln die Worte nur so aus ihr heraus. „Wir sind letztes Jahr in den Sommerferien umgezogen und haben uns hier eingerichtet“, blickt sie zurück. „Wir wollten zum Schuljahresbeginn starten.“

Lüdenscheid – Von den Möglichkeiten, die sich im neuen Domizil eröffnen, ist sie begeistert. Lediglich akustisch gebe es hier und da Optimierungsbedarf. „Wir brauchen noch Diffusoren, Reflektoren und Absorber“, erzählt sie, „das betrifft vor allem die Vortragsräume.“ Ansonsten genieße das gesamte Kollegium das lärmfreie Unterrichten im neuen Haus: „Wir wussten nicht, was für einem Lärmstress wir ausgesetzt waren.“

Im alten Musikschulgebäude seien beim Unterricht ständig Geräusche aus den anderen Unterrichtsräumen zu hören gewesen. Das sei jetzt komplett anders. „Es ist frappierend: Auch wenn nebenan eine Band probt, ist nichts zu hören, allenfalls durch die Tür, wenn diese geöffnet wird.“ Die Arbeit sei dadurch deutlich entspannter geworden.



Glücklich ist die Musikschulleiterin zudem über den großen Saal als Aufführungsort und das „tolle Foyer“: „Das ist ein Riesengewinn.“ Ganz zu schweigen von den „fantastischen Schlagzeugräumen“, die ihresgleichen suchen – „das akustische Konzept ist aufgegangen.“



Die Musikschulleiterin ist glücklich über den neuen Saal und das tolle Foyer. © Salzmann Jakob

Im großen Saal, der über eine Bühne verfügt, könnten jetzt bei Veranstaltungen fast doppelt so viele Stühle aufgestellt werden wie früher im Kammermusiksaal. Bei Schülern und Eltern komme das bestens an.

Mit verbesserten Zugangsmöglichkeiten zur neuen Musikschule bringt Katja Fernholz-Bernecker die derzeit besonders hohe Nachfrage nach Früherziehungsplätzen in Verbindung. Ein Kinderwagen ist keine Hürde mehr: „Wir haben eine lange Warteliste.“ Der viel genutzten Besucherparkplatz einschließlich Bring- und Abholzone vor dem Haus und der Lehrerparkplatz tue ein Übriges. Nicht zuletzt dank zahlreicher Kooperationen beläuft sich die Zahl der Schüler mittlerweile auf knapp 2 200 – Tendenz steigend. Neben der Früherziehung würden der Klavierbereich, Geige, Gesang und Schlagwerk stark nachgefragt. Auch die Orchester, die in der Coronazeit besonders gelitten hätten, würden sich wieder füllen.



Wichtig ist Katja Fernholz-Bernecker, dass die neue Musikschule ein Begegnungszentrum wird. Die Nähe zu den drei Lüdenscheider Gymnasium, die es Schülern erlaubt, in den Freistunden oder über Mittag zum Üben in die Musikschule zu kommen, geht bereits in diese Richtung.

„Wir wollen die Schüler in ihrer Erlebniswelt abholen.

Vom „Campus Staberg“ spricht die Musikschulleiterin in diesem Zusammenhang. Das BGL sei ebenfalls nicht weit. „Unser Pfund liegt in der Begegnung“, sagt sie. Nichtsdestotrotz werde das Digitale nicht vernachlässigt. Dank einer Spende der Sparkasse könne ein Studio mit Video- und Aufnahmeequipment eingerichtet werden: „Wir wollen die Schüler in ihrer Erlebniswelt abholen.“ Für Aufnahmeprüfungen seien heutzutage vielfach Videos nötig.

Ein wenig Farbe fehlt noch

Was jetzt noch fehle, sei ein wenig Farbe in den Räumen. Um keine Löcher in die Wände schlagen zu müssen, hat sich die Musikschule für ein Galerieschienensystem zum Aufhängen von Bildern entschieden. „Die Kollegen dürfen ihre Räume individuell gestalten“, sagt die Musikschulleiterin. Ihr Fazit. „Der Neubau bietet sehr viele Möglichkeiten, in jede Richtung zu denken und der Vielfalt Rechnung zu tragen.“



Das Feedback sei durchweg positiv. Endlich seien alle Gruppen vor Ort und könnten gemeinsam proben. Entsprechend „verplant“ ist der große Saal, wenn die großen Orchester und Ensembles - mittlerweile 26 an der Zahl - dort proben. Selbst ein Baglama-Ensemble gibt’s vor Ort.