Ein sonntäglicher Familien-Radausflug mit Knalleffekt

Von: Daniel Schröder

Der Lüdenscheider Thomas Knopf war mit seinen Kindern Thomas und Annika zur Wiese oberhalb der Kirche Oberrahmede geradelt, um die Sprengung der Rahmedetalbrücke mitzuerleben. © Daniel Schröder

Dieser Sonntags-Radausflug zur Wiese oberhalb der Kirche Oberrahmede war für Thomas Knopf, Tochter Annika und Sohn Silas ein unvergesslicher.

Lüdenscheid – Bei bester Sicht wurden sie Zeugen, wie 400 Meter weiter nordöstlich die Rahmedetalbrücke in die Tiefe stürzte. Beeindruckt waren sie nach der Sprengung nicht nur von dem, was sie kurz zuvor gesehen, sondern vor allem über das, was sie gespürt haben.

„Es war faszinierend, welch enorme Kraft hinter dieser Sprengung steckte. Wir sind später direkt an der Sprengstelle gewesen, da sah man durch umgerissene Bäume, welche Gewalt gewirkt hat. Wir sind sehr dankbar, dass alles gut gegangen ist.“

Faszination über Ereignis und Rahmenbedingungen

Neben der Faszination über das Ereignis selbst beeindruckte Thomas Knopf auch die menschliche und fachliche Komponente der Brückensprengung: „Dass Menschen trotz dieser Gewalten so präzise arbeiten können – ich spreche ihnen meinen größten Respekt aus. Es war ein gewaltiges Erlebnis.“ Ähnlich beeindruckt war auch der andere Familienteil, der zu Hause geblieben war und das Jahrhundertereignis im Internet verfolgt hatte. „Selbst zu Hause am Vogelberg war die Druckwelle spürbar“, berichtete der gebürtige Lüdenscheider.

Am Spreng-Sonntag daheim zu bleiben war für Thomas, Annika und Silas Knopf keine Option: „Wir haben uns schlau gemacht, wo wir am besten gucken können. Die Wiese hier ist genial, dieser Platz ist wirklich premium – und auch das Wetter ist fast premium“, freute sich der Familienvater kurz vor der Sprengung. Die drei waren mit dem Rad gekommen: „Lüdenscheid ist heute doch sowieso eine Fahrrad-Stadt.“

Selbst vom Umleitungsverkehr täglich betroffen

Nach der Sprengung spricht Knopf das aus, was wohl für alle Lüdenscheider gilt: „Ich hoffe, dass es nun zeitnah weiter geht!“ Er arbeitet bei Erco in Gevelndorf und ist dadurch selbst vom Umleitungsverkehr betroffen: „Jeden Morgen die gleiche Überlegung: Wie kommt man heute am besten zur Arbeit?“ Der Blick in die Verkehrs-App ist zum Ritual geworden.

Und auch die Knopfs selbst sind zu so etwas wie einer Verkehrsauskunft geworden: „Manchmal kommen Anrufe von Bekannten, die an Lüdenscheid vorbei müssen. Die Fragen sind immer die gleichen: Habt ihr Tipps für uns?“

Sohn Silas besucht das Berufskolleg für Technik in Lüdenscheid: „Wenn ich ihn morgens dorthin fahre, wird aus einer Viertelstunde mindestens eine halbe Stunde“, beschreibt Vater Thomas. „Die, die direkt an der Brücke wohnen, sind natürlich noch viel schlimmer getroffen, die müssen mit ganz anderen Belastungen kämpfen.“

Freunde aus Altena sind von Lüdenscheid abgeschnitten

Durch die Sprengung am Sonntag waren Freunde aus Altena zudem von Lüdenscheid abgeschnitten, sodass der gemeinsame Gottesdienst in der Freien Christlichen Gemeinde an der Karlshöhe auf den Abend verlegt werden musste.

Durch die Sprengung sei nun „ein Faktum geschaffen“ worden – „Haselmäuse oder sonstige Tiere können die Arbeiten jetzt nicht mehr aufhalten.“ Neben einem schnellen Weiterkommen fordert Thomas Knopf nun „pragmatische Lösungen: „Wir brauchen jetzt keine Parteipolitik, sondern Macher mit Mut, zu entscheiden. Es handelt sich um eine außergewöhnliche Situation, über jedes Maß hinaus. Vielleicht müssen zur Lösungsfindung auch gesetzlich Dinge angepasst werden. Ich denke da an Helmut Schmidt: Er hätte die Bundeswehr auch nicht zur Hamburger Flut rufen dürfen – getan hat er es trotzdem. Zum Wohle aller.“