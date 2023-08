Ein Luftschiff im MK wird das Prunkstück

Von: Jutta Rudewig

Ein Einblick in die neue Dauerausstellung: Der filmische Blick auf das Luftschiff soll Bestandteil werden. © Duncan Mccauley

Alle wesentlichen Maßnahmen seien festgelegt, Exponate und Figuren zugänglich. Man setze auf emotionale, künstlerische und spielerische Akzente: Angelika Rieck steuert für den Fachdienst Kultur das Projekt NDA, in Worten „Neue Dauerausstellung in den Museen am Sauerfeld“.

Lüdenscheid – In einer Videoübertragung mit dem Berliner Büro Duncan McCauley machte Rieck die Kulturausschuss-Politiker mit der Planung der Dauerausstellung ein weiteres Mal vertraut. Im April 2022 hatte das Studio für Museumsplanung und Ausstellungsgestaltung den ausgeschriebenen Wettbewerb gewonnen und übernahm die Generalplanung der Dauerausstellung „Innovatia im Stadt- und Geschichtsmuseum Lüdenscheid“.

Dabei konnte sich der Ausschuss bereits ein gutes Bild davon machen, was die Lüdenscheider und ihre Gäste aus der näheren und weiteren Umgebung nach der Eröffnung – inzwischen avisiert für das Frühjahr 2025 – erwartet. Man geht quasi rückwärts. Im ersten Ausstellungsraum werden innovative Produkte – Leuchten oder Autoteile – in einer dynamischen Raumgestaltung präsentiert.



Der Bereich „Elektrik“ umfasst weltweite Exponate aus Lüdenscheid, ausgestattet mit digitaler Bedienung durch den Besucher. Weiter führt der Rundgang zur Mobilität, made in Lüdenscheid, einschließlich wichtiger Unternehme(r)n aus der Bergstadt. Touchscreen und Co. machen den Rundgang für die Besucher interaktiv.



Der filmische Blick auf ein Luftschiff ist der Höhepunkt und macht die Entwicklung für Besucher greifbar.

Der Stadtgeschichte mit vielen Exponaten folgt der Blick auf Unternehmer wie Carl Berg oder Gustav Selve, auf Turck und Gerhardi. „Der filmische Blick auf ein Luftschiff ist der Höhepunkt und macht die Entwicklung für Besucher greifbar“, so die Fachfrau. Zu sehen ist dann eine mediale Inszenierung.



Der letzte Raum des Rundgangs bleibt den Massenprodukten und der Globalisierung vorbehalten, und auch der historische Sitzungssaal mit seinen bleiverglasten Fenstern wird Teil des Konzeptes.



Auch die Finanzierung war wieder einmal Thema der Vorstellung im Ratssaal. Noch immer wartet Lüdenscheid auf das Eintreffen des Förderbescheids. Die „Überreichungsmodalitäten“, so Angelika Rieck, seien unklar. Doch die Planung der neuen Dauerausstellung folgt einem strengen Kostenplan. Oberstes Gebot sei, den Kostenplan einzuhalten.



Mehrkosten – im Amtsdeutsch Überzeichnung – standen bereits im Vorjahr in Höhe von 55 000 Euro fest. Also sei das zu zeigende Werk gestrafft, eingekürzt und verdichtet worden, wobei nichts Wesentliches verschwunden sei. Hier wirke sich erschwerend aus, dass ohne Förderbescheid nicht einzuschätzen sei, ob Drittmittel eingesetzt werden dürften, machte Rieck bereits bei der letzten Vorstellung klar. An den Ausstellungskosten habe man nun 4000 Euro einsparen können. Dann allerdings explodierten wie in bei vielen Projekten die Nebenkosten und überzeichneten um weitere 67 000 Euro.



Der Frust über den nach wie vor nicht eingetroffenen Förderbescheid sitzt tief. Man hofft nun in den Reihen der Planer auf das dritte Quartal dieses Jahres.