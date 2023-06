Kostenloser Jahrmarkt für Familien in Lüdenscheid

Die Planung steht: Am 12. August erwartet Familien beim Jahrmarkt am LIBZ wieder ein buntes Programm. © STadt Lüdenscheid

Lüdenscheid – Nach der erfolgreichen Erstauflage des Jahrmarkts für Familien auf dem Gelände des Lüdenscheider Integrations- und Begegnungszentrums (LIBZ) im vergangenen Jahr, geht die Veranstaltung am Samstag, 12. August, in die zweite Runde.

Die Kinder- und Jugendförderung der Stadt arbeitet dafür erneut mit zahlreichen Kooperationspartnern zusammen. Bei einem gemeinsamen Abstimmungstreffen haben die Beteiligten nun die zeitlichen Abläufe, die räumliche Verteilung und die geplanten Angebote besprochen.

In der Zeit zwischen 14 und 20 Uhr erwartet die Besucherinnen und Besucher am 12. August ein buntes, kostenloses Programm: So bietet beispielsweise die Arbeiterwohlfahrt das Basteln von Bügelwachskarten und die Kita Oeneking das Herstellen von Schüttelflaschen an. Auch das im vergangenen Jahr beliebte Kinderschminken werde wieder Teil des Programms sein und in diesem Jahr noch durch Glitzer-Tattoos der Kita Kinderinsel ergänzt. Sportlich können sich die Kinder unter anderem beim Unrundbälle-Parcours des Plettenberger Turnvereins austoben oder das selbsthergestellte Leitergolf des Berufsbildungszentrums ausprobieren. Der Kinderschutzbund freue sich über viele eifrige Teilnehmer beim Dosenwerfen sowie beim Enten- und Einhörner-Angeln.

Zusätzlich erwarten die jungen Besucher an diesem Tag einige ganz besondere Gäste: Clown Lino, Zauberer Arnd Clever und die Walt-Disney-Figuren Donald und Daisy werden dabei sein. Außerdem locken ein Kinderriesenrad und ein Karussell.

Auch für das leibliche Wohl sei gesorgt. Mit Waffeln am Stiel, Schokofrüchten und Herzhaftem vom Grill gebe es für jeden Geschmack etwas. Der Förderverein zur Pflege der griechischen Sprache und Kultur Lüdenscheid erweitere das Angebot mit landestypischen Snacks und Gebäck. Ein Eiswagen sorge zusätzlich zu den Getränken des Griechischen Kultur- und Tanzvereins aus Epirus für Erfrischung.

In diesem Jahr sind folgende Kooperationspartner beteiligt:

AWO Unterbezirk Hagen - Märkischer Kreis

Berufsbildungszentrum der Kreishandwerkerschaft Märkischer Kreis e.V.

Deutsches Rotes Kreuz Stadtverband Lüdenscheid und Jugendrotkreuz

Flüchtlingsinitiative Lüdenscheid e.V.

Deutscher Kinderschutzbund Ortsverband Lüdenscheid e.V.

Förderverein zur Pflege der griechischen Sprache und Kultur Lüdenscheid e.V.

Plettenberger Turnverein 1868 e.V.

Griechischer Kultur- und Tanzverein aus Epirus

Kita Kinderinsel

Kita Oeneking