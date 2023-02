Ein Jahr Ukraine-Krieg: Eine Flüchtlingsfamilie integriert sich

Von: Thilo Kortmann

Olha Yarova lernt beim Kochen fleißig die deutsche Sprache. Dafür hat sie sich kleine Zettelchen mit Begriffen auf deutsch und ukrainisch auf die Küchenschränke geklebt. © Kortmann, Thilo

Die schwangere Olha Yarova flüchtete vor einem Jahr aus der Ukraine. Ehemann Anton musste zurückbleiben. Jetzt sind sie vereint und integrieren sich in Lüdenscheid.

Lüdenscheid – „Ich lerne Deutsch“, sagt Anton Yarova und lächelt. Es ist der erste Satz, den der Flüchtling aus der Ukraine gelernt hat, seit seiner überraschenden Ankunft im November 2022 (wir berichteten). Seine Ehefrau Olha lernt die neue Sprache dagegen verstärkt beim Kochen, auf den Küchenschränken kleben kleine Zettelchen mit deutschen und ukrainischen Wörtern wie „der Brei“, „das Kotelett“ oder „die Nudeln“. Auch die beiden Kinder Bogdan und Margaretha lernen schon fleißig Buchstaben, nur Baby Sebastian ist mit vier Monaten noch viel zu jung für das Deutschpauken. Für ein Interview reichen die Deutschkenntnisse der Yarovas aber noch nicht aus, deshalb übersetzt Victor Rusecki von den Sauerländer Jungs. Der Verein hilft der Familie seit ihrer Ankunft in Deutschland.

Deutsch lernen an erster Stelle

Dass die Familie überhaupt jetzt in Lüdenscheid zusammen leben kann, war vor einiger Zeit noch total ungewiss. Damals musste Anton in seinem Heimatland als Reservist zurückbleiben, während die schwangere Olha alleine mit den beiden Kindern Margaretha und Bogdan flüchtete. Jungen Familienvätern ist derzeit nur ab drei Kindern die Ausreise aus Ukraine erlaubt, Schwangerschaften ihrer Ehefrauen zählen nicht.

Dann kam die Wende mit Sebastians Geburt am 26. September in der Berglandklinik. Die Sauerländer Jungs setzten alle Hebel in Bewegung, um den Vater so schnell wie möglich nach Deutschland zu holen. Doch es gab Probleme, wegen der heiklen Kriegssituation stand für Anton ständig ein möglicher Einsatz als Soldat im Raum.

Ich würde gerne auch schon arbeiten, aber das Jobcenter sagt, ich solle erst mal Deutsch lernen.

Im November 2022 dann die große Überraschung: Anton hatte alle überrascht – seine Familie und die Sauerländer Jungs. Plötzlich stand er vor der Haustür. Drei Tage hatte der 37-Jährige für seine Ausreise aus der Ukraine benötigt. Unfassbar groß sei der Wunsch damals gewesen, sein neugeborenes Baby Sebastian in den Arm zu nehmen, blickt er zurück. „Ich wäre fast ohnmächtig geworden vor Freude“, erinnert sich Olha.

„Perfekt“, antwortet Anton auf die Frage, wie sich die Familie momentan in ihrer neuen Heimat fühle. „Ich würde gerne auch schon arbeiten, aber das Jobcenter sagt, ich solle erst mal Deutsch lernen“, sagt Anton, der als Bürokaufmann gearbeitet hat. Jeden Tag lernt er mehrere Stunden die neue Sprache. Schwierig? „Vor zehn Jahren wäre es sicherlich einfacher gewesen“, sagt der 37-Jährige und grinst. Manchmal habe er Kopfschmerzen von dem vielen Lernen, fügt er lächelnd hinzu. Alles andere stellt das Ehepaar gerade nach hinten. Anton spielt gerne Fußball, Olha liebt das Malen und Basteln. In Vereinen aktiv würden die beiden erst, wenn sie die hiesige Sprache beherrschten, sagt Olha.

1500 Euro vom Jobcenter

Zurzeit lebt die Familie ausschließlich vom Bürgergeld. Mit der Unterstützung durch das Jobcenter in Höhe von 1500 Euro komme man sehr gut aus, sagt Anton. Die Miete für die 60 Quadratmeter große Wohnung komme noch extra oben drauf. Dass sie überhaupt diese Wohnung bekommen hätten, verdanke die Familie den Sauerländer Jungs, weiß Anton. Ohne sie wäre es unheimlich schwierig geworden und man wäre sicherlich im Flüchtlingsheim untergekommen, ergänzt er. Der Verein half der Familie dabei, Möbel, Lebensmittel und Kleidung aufzutreiben. Auch um die vielen Formulare, wie die für das Jobcenter, kümmerten sich die Sauerländer Jungs.

„Jetzt fehlen erst mal zwei Dinge, die eine gelungene Integration vorantreiben. Deutsch sprechen und ein Führerschein“, weiß Victor Rusecki. Zwei grundlegende Voraussetzungen, um einen Job zu bekommen, fügt er hinzu.

Anton Yarova (rechts) paukt für den Führerschein. Zudem lernt er zusammen mit seinen Kindern täglich mehrere Stunden Deutsch. Victor Rusecki (links) von den Sauerländer Jungs hilft der Familie, wo es nur geht. © Thilo Kortmann

Dass das Jobcenter Flüchtlingen wie Anton Yarova erst eine Arbeitsaufnahme erlaube, wenn sie Deutsch sprechen können, findet Rusecki „völlig richtig“. Aus eigener Erfahrung kenne er das, wie es ist in einem Job ohne Sprachkenntnisse. „In der Arbeitswelt ist man dann schnell der Dumme“, sagt er. Und um überhaupt einen Job zu bekommen, braucht man unbedingt einen Führerschein und ein Auto, findet der gebürtige Moldawier. „Das ist sonst wie in einem Teufelskreis. Ohne Auto keine Arbeit, ohne Arbeit kein Auto.“

Ohne Führerschein kein Job

Auch für die Fahrerlaubnis lernt Anton gerade – parallel zum Deutschstudium. Sein ukrainischer Führerschein gilt hierzulande nur ein Jahr, aber er besitzt auch noch kein Auto. Dafür spart die Familie gerade eisern. „Die Ukrainer sind heiß aufs Arbeiten. Sie sparen hart, um sich einen Führerschein und ein Auto leisten zu können“, weiß Rusecki.

Bis dahin hilft Anton bei den Sauerländer Jungs mit, packt mit an beim Möbelschleppen, Zusammenbauen und Spenden sammeln. Hilfe können die Sauerländer Jungs gut gebrauchen. „Nicht labern, sondern machen“, lautet das Motto des Vereins. Beim Neujahrsempfang im Rathaus wurden die Jungs für ihr Engagement ausgezeichnet. Allein Victor Rusecki kümmert sich gerade, neben seinem Beruf als Busfahrer, um sechs bis sieben Flüchtlingsfamilien in Lüdenscheid.

Im März startet die nächste Fahrt mit Spenden in die polnische Stadt Lubaczow, in der Nähe der ukrainischen Grenze. Für die Tour wird wieder gesammelt.

Spendenfahrt

Alle, die spenden möchten, können bis zum 15. März wieder Sachen an der Aral-Tankstelle von Maik Klapperich in Brügge oder bei der Firma Rode-Wagemeyer-Pretzel, Freisenbergstraße 9, abgeben.