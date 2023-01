Ein Jahr nach dem Brand geht es im Kalver Grill weiter

Von: Thilo Kortmann

Dionissios Stamenitis in der neuen Küche des Kalver Grills, Die Fritteuse löste damals den Brand aus. © Thilo Kortmann

Der Kalver Grill in Lüdenscheid erstrahlt in neuem Licht. Vor einem Jahr wäre er fast komplett abgebrannt.

Lüdenscheid - Dionissios Stamentis wirkt erschöpft und erleichtert zugleich. „Es war ein sehr turbulentes Jahr. Wir haben rund um die Uhr gearbeitet, zudem gab es familiäre Probleme und Schwierigkeiten bei der Renovierung“, erzählt der Sohn des Kalver-Grill-Inhabers Ioannis Stamenitis. Seine Augen strahlen aber auch. Der Grund: Der Kalver Grill hat am Mittwoch, 25. Januar, ab 11 Uhr wiedereröffnet. Der Beginn eines neuen Kapitels an der Kalver Straße 34.

Ob dieses Kapitel überhaupt wieder neu geschrieben würde, stand vor fast genau einem Jahr noch auf der Kippe. Eine Fortführung war sehr fraglich, so groß war der Schaden, den das Feuer angerichtet hatte. Damals hatte die Fritteuse einen großen Brand im Grill ausgelöst, extreme Rußablagerungen im gesamten Haus machten eine Komplettrenovierung notwendig. Der Schaden lag im fünfstelligen Bereich. „Es war so heftig. Vier Gutachter der Versicherung hatten wir hier“, blickt er zurück.



Die Familie habe immer auf große Sicherheit wert gelegt, fügt der Grieche hinzu. Zu diesem Schluss sei auch das Gutachten gekommen, „deshalb gab es auch die volle Summe von der Versicherung“, sagt er. Einem Neustart stand also nichts mehr im Wege. Die Renovierungsarbeiten begannen unter Regie des 30-Jährigen, der sich vorgenommen hat, frischen, stylischen Wind in den Kalver Grill zu bringen. Es sei so weit alles ganz gut losgegangen.

Das gesamte Haus wurde renoviert. Das Feuer hinterließ extreme Rußablagerungen. © Thilo Kortmann

Für die Umbauarbeiten wurde ein griechischer Ladenbauer aus Griechenland engagiert. Der lieferte auch, jedoch nicht die erwünschte Qualität. „Das war so gar nicht nach unseren qualitativen Vorstellungen“, erklärt er. Da man in Vorkasse getreten war, sei es nun schwierig, ein Teil des Geldes wiederzubekommen. Hinzu kamen weitere Lieferprobleme, „wäre alles gut verlaufen, dann hätten wir schon vor mehreren Monaten eröffnet.“ Zum Teil legten die Inhaber selber Hand an, fertigten die hellen Steine aus Gips als Wandverzierung an. Neu im Grill ist auch das freie W-Lan, der Lieferdienst und ein Biergarten soll noch entstehen.

Sommer-Feeling soll die neue Einrichtung verbreiten: Helles Buchenholz und olivgrüne Samtbezüge. © Thilo Kortmann

Das nächste Problem trat erst vor wenigen Tagen auf. Ein Wasserschaden, der wegen der Minustemperaturen in der Lüftung entstanden ist, sorgt zurzeit dafür, dass im Imbiss die Heizstrahler angeschaltet sind. Ein Verschieben der Eröffnung kam nicht in Frage.



Ab dem 1. April übernimmt Dionissios Stamenitis den Imbiss dann komplett vom Vater. „Eigentlich bräuchte ich jetzt Urlaub. Aber was soll man machen, morgen ist die Eröffnung“, sagt der 30-Jährige mit müdem, aber auch zuversichtlichem Blick. Der Grieche hat noch viel vor.