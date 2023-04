Ein Jahr Brückenbauer-Büro: Aus Berlin gibt´s Lob

Von: Thomas Machatzke

Teilen

Sebastian Wagemeyer mit dem seinerzeit neuen Hinweisschild an der Lennestraße: Das Brückenbauerbüro feiert am Freitag seinen ersten Geburtstag. © Cedric Nougrigat

Ob’s an der Lennestraße an diesem Freitag eine kleine Geburtstagsfeier gibt? Am 28. April 2022 eröffnete jedenfalls das Büro des Bürgerbeauftragten für den Neubau der Talbrücke Rahmede oder – wie es seitdem verkürzt genannt wird – Brückenbauer-Büro.

Lüdenscheid – Wie fällt das Fazit aus? Die Frage hat der CDU-Bundestagsabgeordnete Florian Müller anlässlich des Jahrestags nun dem Bundesministerium für Digitales und Verkehr gestellt, das das Brückenbauer-Büro finanziert. „Die Berufung des Bürgermeisters der Stadt Lüdenscheid, Sebastian Wagemeyer, zum Bürgerbeauftragten für den Neubau der Talbrücke Rahmede sowie die Einrichtung eines Bürgerbüros haben sich gut bewährt“, antwortet der Parlamentarische Staatssekretär Oliver Luksic auf die Frage Müllers, „sie liefern insbesondere einen wichtigen Beitrag im Rahmen der Projektkommunikation.“

Nun ist der Blick auf die Dinge in Berlin häufig ein anderer als in Lüdenscheid. Gerade bei der Kommunikation hatte der gemeine Lüdenscheider durchaus das Gefühl, dass es an vielen Stellen hakte in den vergangenen zwölf Monaten, dass manches transparenter hätte gemacht werden können. Aber vielleicht muss man das verstehen, denn die Begriffe BMDV, Autobahn GmbH und Transparenz gehen dieser Tage nicht eben gut zusammen.



Auch ansonsten funktionierte vieles nach dem Trial-and-Error-Prinzip: Erst sollten im neuen Büro drei hauptamtliche Kräfte arbeiten, dann wurde diese Planung auf zwei Kräfte zurückgefahren, dafür wurden gleich drei Agenturen eingespannt, von denen inzwischen aber dem Vernehmen nach eine große Agentur aus Berlin das Gros der Arbeit übernommen hat. Dass das Büro im Jahr 2022 mit rund 450 000 Euro zu Buche geschlagen hat, es war auch ein Punkt, der in der Öffentlichkeit durchaus kontrovers diskutiert wurde. Auch Gelder des Bundes sind Steuergelder.



Ein Jahr Brückenbauer-Büro: Aus Berlin gibt´s Lob

Vor allem aber entstand für Sebastian Wagemeyer, den Bürgermeister und Kämpfer für die Sache der Lüdenscheider, bald öffentlich der Eindruck, dass er nun als langer Arm des BMDV in Lüdenscheid irgendwie zwischen den Stühlen saß. Zwei Herren zu dienen, das ist immer schon nicht so leicht gewesen, auch wenn Wagemeyer diesen Vorwürfen immer widersprochen hat. Dass sein ausgewählter Büroleiter Mario Bredow dann im Sommer erst einmal aufgrund einer langfristig geplanten Elternzeit ausfiel, sorgte in der Öffentlichkeit ebenfalls für Irritation, war die Wichtigkeit des Büros doch im Vorfeld ganz besonders herausgestellt worden. Und nun fiel auf einmal der Büroleiter bei allem Verständnis für dessen Gründe für längere Zeit aus?



Mario Bredow hat die Büroleitung Ende des Jahres dann an Klaudia Scheer weitergegeben und ist als Beigeordneter in seine Heimatregion nach Overath gewechselt. Aus Bredows Sicht eine nachvollziehbare Entscheidung, fürs Brückenbauer-Büro aber die nächste Zäsur.



Wenn es eine Erfolgsgeschichte war, dann zumindest eine mit immer wieder neuen Dingen, die das Bild störten. Aber nur im Sauerland. In Berlin ist man davon überzeugt, dass diese 450 000 Euro gut angelegt waren. „Der Bürgerbeauftragte als zentraler Ansprechpartner vor Ort ist eng in die Lenkungsgruppe des BMDV eingebunden und hat Zugang zu sämtlichen Informationen bei den beteiligten Organisationen und Fachbehörden“, stellt Luksic noch auf die Müller-Anfrage fest, „in dieser Funktion bündelt der Bürgerbeauftragte die Anliegen der Bürgerinnen und Bürger sowie der Wirtschaft rund um den Wiederaufbau der Talbrücke Rahmede, vermittelt diese schnell an die zuständigen Stellen und kommuniziert sie in alle Richtungen.“



Wagemeyer, der Abfangjäger fürs Ministerium. Der, der mit seinen Büromitarbeitern als Puffer zwischen zornigen Bürgern und den Behörden des Bundes geschaltet ist. Diese Realität hat sich eingespielt. Gut sogar. Das Bürgerbüro hat die A45-Bürgerinitiative beraten und die Anwohner, hat bei weit mehr als 100 Anträgen zum Lärmschutz hilfreich zur Seite gestanden. Es hat seine Bestimmung gefunden. Nicht mehr, aber auch nicht weniger.