Ein halbes Jahrhundert: Lüdenscheider Kanzlei feiert Geburtstag

Von: Carolina Ludwig

Mit Freunden, Geschäftspartnern und Mitarbeitern feierte Dr. Gunter Friebe (zweiter von rechts) am Freitag. Auch sein allererster Mandant Siegfried Schulte (links) war gekommen. © Carolina Ludwig

50 Jahre sind eine lange Zeit und doch so schnell vorbei. „Die gingen unglaublich schnell rum“, sagt Dr. Gunter Friebe am Freitag inmitten von Freunden, Geschäftspartnern und Mitarbeitern. Anlässlich des 50. Geburtstags seiner Kanzlei Anfang des Jahres in Verbindung mit der Besichtigung des Neubaus wollte man gemeinsam „einen Schluck trinken“, wie Friebe es formuliert.

Lüdenscheid – Am 1. Januar 1973 gründete Friebe seine Kanzlei, mittlerweile sind 140 Wirtschaftsprüfer, Steuerberater, Rechtsanwälte und weitere Mitarbeiter an allen Standorten Teil von Friebe, Prinz und Partner. 20 Partner sind für Lüdenscheid aufgeführt; in Hagen, Schwerte und Olpe gibt es weitere Kanzleien. Am Freitag kamen einige davon nach und nach auf das Gelände an der Parkstraße, tauschten sich aus, gratulierten und warfen einen Blick auf den noch immer nicht fertiggestellten Neubau. „Wir sind ein bisschen in die schwierige Baukrise gekommen, aber jetzt in der letzten Phase. Ich bin guter Dinge, dass wir im Sommer einziehen können“, sagt Friebe.

Noch sitzen einige Mitarbeiter auf der anderen Seite der Parkstraße, zukünftig sollen dann möglichst alle ein Gelände miteinander teilen. „20 bis 30 Partner und Mitarbeiter“, schätzt Friebe, bekommt man in den zwei Geschossen unter – wenn man sie denn hat. Denn auch Friebe nimmt das Wort „Fachkräftemangel“ in den Mund, geeignetes Personal sei auch für ihn nicht leicht zu finden. Froh sei er daher über die Mitarbeiter, die man habe und das angenehme Klima. „Das macht einfach Spaß, sonst würde ich ja auch schon längst nicht mehr herkommen“, sagt der 80-Jährige.

Die Gäste hatten Gelegenheit, den Neubau zu begutachten – im Sommer ist der Einzug geplant. © Carolina Ludwig

Zum Gratulieren war neben vielen Freunden und Geschäftspartnern auch ein ganz besonderer Gast gekommen: Unternehmer Siegfried „Sippi“ Schulte (Schulte Elektrotechnik, Evoline), Friebes erster Mandant. „Der hat mich überhaupt erst dazu gebracht, die Kanzlei zu gründen“, erzählt Friebe.