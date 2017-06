„Ein Grabstein für Noah“: Überwältigende Resonanz

Lüdenscheid - Sarah und Richard Kremer können für ihren Sohn Noah, der nur gut fünf Monate nach seiner Geburt an einer unheilbaren Stoffwechselerkrankung gestorben ist, einen Grabstein kaufen. Der Aufruf des Vereins Glücksbringer am Samstag in den LN stieß über das Wochenende auf eine so überwältigende Resonanz, dass ihr Wunsch erfüllt wird.

Viele Spenden gingen auf das Konto des Vereins, einer Initiative der Lüdenscheider Nachrichten, der Lüdenscheider in Not, darunter besonders Familien, unterstützt, ein. Mit kleineren, aber auch größeren Beträgen zeigten die Spender ihre Anteilnahme an dem Schicksal der 21-jährigen Eltern, deren Sohn von der seltenen Krankheit Mitochondriopathie betroffen war. Trotz der Bemühungen der Ärzte, zuletzt in einer Spezialklinik in Düsseldorf, hatte Noah Milan Kremer keine Überlebenschance, da sein Gehirn bereits zu stark geschädigt war.

Sarah und Richard Kremer hatten, wie berichtet, nicht die finanziellen Möglichkeiten, einen Grabstein zu kaufen, wünschten sich dies aber sehr, um seiner an dem Grab auf dem katholischen Friedhof am Wehberg gedenken zu können. „Es ist ein sehr schönes Gefühl, dass uns so viele Menschen unterstützt haben, und wir bedanken uns ganz herzlich für die Hilfe“, sagte Sarah Kremer am Montag, als sie von der großen Spendenbereitschaft erfuhr.

Über die finanzielle Unterstützung hinaus gingen am Wochenende weitere Hilfsangebote ein. Eine Frau aus Neuenrade bot den Kremers eine Woche Urlaub an der Ostsee an, da sie dort eine kleine Wohnung habe. Vor knapp 30 Jahren sei ihr Sohn gestorben. „Ich weiß, was die beiden jetzt durchmachen. Damals hatte ich auch kein Geld und musste zum Sozialamt gehen. Daher möchte ich gerne helfen.“

Ein Tischlermeister aus Meinerzhagen schrieb, er könne natürlich keinen Grabstein bieten, aber wenn es gewünscht sei, werde er ein Kreuz mit Gravur bauen. Die Eltern könnten selbst entscheiden, wie es aussehen solle.

Der Verein Glücksbringer leitet diese Angebote selbstverständlich weiter an Sarah und Richard Kremer, die sich dann mit den Spendern in Verbindung setzen können. Ebenso werden die Geldspenden natürlich direkt an die Eltern weitergeleitet.

Die Vorsitzenden des Vereins Glücksbringer, Martin Messy und Judith Becker, bedanken sich bei allen Spendern für die beeindruckende Unterstützung: „Das zeigt einmal mehr die Hilfsbereitschaft, die wir schon seit Jahren erfahren, wenn Menschen in Not geraten.“