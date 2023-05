Ein besonderes „Fahrgeschäft“: Reisende Schule auf der Steinert-Kirmes

Von: Carolina Ludwig

Teilen

Lernen mit Blick aufs Riesenrad: Das Schulmobil der Bezirksregierung Arnsberg macht aktuell Station auf der Steinert-Kirmes. © Christian Schnellen

Auch in Schaustellerfamilien gibt es schulpflichtige Kinder. Damit diese trotz Reisetagen und Kirmesbetrieb eine gute Bildung erhalten, gibt es das Schulmobil der Bezirksregierung. Und das macht gerade Station auf der Steinert-Kirmes.

Lüdenscheid – Es ist ein ganz normaler Schultag. Lehrer Christian Schnellen sitzt im Home-Office, seine Schüler sind in ganz Deutschland verteilt. Um halb 11 kommt ein Anruf: Eine Familie hat verschlafen, weil sie die vergangene Nacht bis 2 Uhr wach war und fragt, wo sie ihr Kind hinschicken soll und wie der weitere Tagesverlauf aussieht. Ein ganz normaler Schultag – in der Reisenden Schule.

Christian Schnellen ist einer von sechs Bereichslehrern und -lehrerinnen im Regierungsbezirk Arnsberg, die Kinder von beruflich Reisenden im Schulalltag begleiten. Auch für die zwölf Schüler und Schülerinnen, die momentan mit den Schaustellerfamilien Station auf der Steinert-Kirmes machen, ist er zuständig. „Ich kümmere mich einmal um die, die in meinem Gebiet wohnen, und dann um die, die einreisen“, erklärt er. Von Schausteller-Kindern über Zirkusfamilien und deren Nachwuchs, Puppenspielern auf Reisen, Betreibern von mobilen Hüpfburgen bis hin zu Monstertruckshows – die Gründe, warum Familien beruflich auf Reisen gehen, sind vielfältig, wie Schnellen erzählt.

Penelope, Travis, Johann und Tiago (Klassen 5, 8, 4 und 1) lernen gemeinsam im Schulmobil. © Ulla Wind

Für die Familie Wiegand ist es der Verkauf von „Clausen’s Gourmet-Mandeln und mehr“. Seit vielen Generationen ist die Familie auf Volksfesten und Kirmessen vertreten, auch die 13-jährige Lucy und ihr 10-jähriger Bruder John kennen das Leben nicht anders. Schon im Kindergarten wechselten sie regelmäßig den Wohnort, wie Mutter Janine erzählt. Heute haben sie eine Stammschule am Wohnort und besuchen unterwegs verschiedene „Stützpunktschulen“. Und das Leben auf Reisen scheint zu gefallen: Nicht nur Christian Schnellen berichtet, dass viele seiner Schüler später im Schaustellerbereich bleiben möchten, auch Lucy und John nicken freudig, als sie danach gefragt werden. „Was lernen sollen sie aber trotzdem“, sagt ihre Mutter gleich.

Damit das möglichst reibungslos funktioniert, verpflichteten sich bereits 2011 die Bezirksregierung Arnsberg und die Berufs- und Interessensverbände der Schausteller dazu, „eine lineare, kontinuierliche, individuelle Beschulung und Förderung der reisenden Kinder und Jugendlichen zu gewährleisten, zu unterstützen und auszubauen.“ Besondere Förderung ist nicht nur wegen des häufigen Standortwechsels nötig, sondern vor allem, weil durch die Reisetage bis zur Hälfte der Unterrichtstage versäumt werden. Christian Schnellen und seine Kolleginnen helfen dabei, in anderen Bundesländern den Kontakt zu Schulen vor Ort und Bereichslehrkräften herzustellen, übernehmen die Anmeldung und sind auch für Fragen der Eltern jederzeit erreichbar. „Einfacher geht‘s nicht“, findet Janine Wiegand. Anfangs besuchten Schnellen und seine Kolleginnen die Kinder nach dem regulären Schulbesuch noch in ihren Wohnwagen, gingen mit ihnen den Stoff aus dem Lehrplan durch und standen für Fragen zur Verfügung. Mittlerweile – seit 2015 auch in Lüdenscheid – gibt es das Schulmobil: ein Klassenzimmer für unterwegs.

Lucy, Janine und John Wiegand auf der Steinert-Kirmes vor dem Schulmobil der Bezirksregierung Arnsberg. © Carolina Ludwig

Auf der Steinert-Kirmes sind die Schülerinnen und Schüler in Gruppen von drei bis vier Kindern unterteilt, das Material bekommen sie von ihrer Stammschule zugeschickt. In kleiner Runde bearbeiten sie die Aufgaben, bei Fragen oder Problemen ist die Bereichslehrerin ansprechbar. „Das ist angenehmer, man kann sich besser konzentrieren“, findet Lucy Wiegand. Die zwölf Schülerinnen und Schüler kennen sich untereinander, auch die Lehrer und Lehrerinnen begleiten sie schon seit vielen Jahren. Im Schulmobil hängt ein Bild von Lucy, jeder hat seinen Stammplatz und natürlich wird auch mal gemeckert – Klassenzimmeratmosphäre auf dem Kirmesplatz.

Für die Zukunft gibt es auch einige, individuell zugeschnittene, Möglichkeiten: So bietet zum Beispiel das Berufskolleg in Herne Berufsschulunterricht für angehende Schausteller an und das Westfalenkolleg Dortmund ermöglicht das „Abitur online“ für Kinder beruflich Reisender. „Irgendwas davon wird es werden“, sind sich Lucy und Janine Wiegand sicher. Anfang nächster Woche geht es aber zunächst – gemeinsam mit dem Schulmobil – zur Pfingstkirmes in Menden.