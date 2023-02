Claus Optenhövel als Pfarrer in St. Medardus eingeführt

Von: Bettina Görlitzer

Als erstes Zeichen für sein neues Amt, erhielt Optenhöfel vom Kirchenvorstand einen symbolischen Schlüssel. © Görlitzer, Bettina

Mit einer symbolträchtigen Messe in der Kirche St. Joseph und Medardus wurde am Sonntagnachmittag Claus Optenhöfel als neuer Pfarrer der Katholischen Pfarrei St. Medardus eingeführt.

Lüdenscheid – Vor der Eucharistiefeier wurden nach und und nach von verschiedenen repräsentativen Gruppen insgesamt sechs „Zeichen der Einführung“ an den neuen Pfarrer übergeben.

Den Anfang machte der Kirchenvorstand mit einem symbolischen Schlüssel. Es folgten das Hinführen zum Priestersitz, die Übergabe einer Beichtstola, des Lektionars und von Wasser für das Taufgedächtnis. Zuletzt überreichten Kommunionkinder aus allen vier Gemeinden Brot, Kelch, Wein und Wasser für das Abendmahl.

Klaus Pfeffer, Generalvikar des Bistums Essen, übernahm die offizielle Einführung und ging auf die schwierigen Zeiten für die Kirche mit Missbrauchsskandal, Kirchenschließungen und Austritten ein. Und zudem, so betonte er, sei es keine Selbstverständlichkeit, dass Optenhöfel, der aus dem Ruhrgebiet stammt und zuletzt in der Großpfarrei rund um Halver tätig war, gerne eine neue Aufgabe im Sauerland übernommen hat. Zu Kardinal Hengsbachs Zeiten vor mehr als 30 Jahren habe es sogar geheißen, man müsse bei diesem in Ungnade gefallen sein, wenn man ins Sauerland geschickt werde, scherzte Pfeffer – selbst in Neuenrade aufgewachsen.

In seiner ersten Predigt in Lüdenscheid ging Claus Optenhöfel auf die Herausforderungen ein, vor denen nicht nur die Pfarrei, sondern die gesamte Stadt steht. Er deutete es als ein Zeichen des Zuspruchs, dass es im Predigttext ausgerechnet für diesen Sonntag um das Licht einer Stadt gehe – und das für Lüdenscheid, der „Stadt des Lichts“ und der „Bergstadt.“ Christsein bedeute nicht, sich ein „Schlaraffenland“ zu wünschen. Es gehe darum, Kirche in der Wirklichkeit zu sein – in diesem Fall „in einer Stadt, in der dem Lied der Sorgen noch eine Strophe hinzugefügt wurde.“

Bild der Klamer Brücke, Brot und Salz als Geschenke überreicht

So fasste der neue Pfarrer die Umsetzung des Pfarreientwicklungsprozesses innerhalb der Pfarrei, aber eben auch alle anderen Sorgen von den Nachwehen der Pandemie über den Krieg in der Ukraine bis hin zu Brückensperrung und Verkehrschaos zusammen. „Wir können nur miteinander versuchen, dass es gelingt“, sagte er und meinte damit nicht nur Katholiken, sondern alle Christen und alle Menschen in der Stadt.

Gute Wünsche für die neue Aufgabe gab es schließlich beim Empfang im Pfarrsaal. Gabriele Waibel, Vorsitzende des Pfarrgemeinderates, überreichte traditionell Brot und Salz. Für Rat und Verwaltung der Stadt ergriff der stellvertretende Bürgermeister Björn Weiß das Wort. Patrick Schnell, Kreisdechant des Dekanates Altena-Lüdenscheid, sprach einen Segen. Pastor Hans Ferkinghoff, Mitglied des Pastoralteams, überreichte ein Bild der Klamer Brücke.

Dr. Christof Grote, Superintendent des evangelischen Kirchenkreises Lüdenscheid-Plettenberg, betonte, wie zuvor Optenhöfel in seiner Predigt, die Bedeutung der Ökumene. Die Zeit des friedlichen Nebeneinanders müsse angesichts aller Herausforderungen einem Miteinander weichen. Für die evangelischen Kirchengemeinden überbrachten die Pfarrer Ramona Winkler-Rudzio (Johanneskirche), Jürgen Jerosch (Versöhnungskirchengemeinde) und Sebastian Schultz (Christuskirchengemeinde) Grüße und Präsente.