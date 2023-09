Ein Aktionsplan für kühle Plätze an heißen Tagen in der Stadt

Von: Thomas Machatzke

Auch Trinkbrunnen sollen zum Hitzeaktionsplan der Stadt Lüdenscheid gehören. © Arne Dedert/dpa

Braucht die Stadt Lüdenscheid einen Hitzeaktionsplan? Mit dieser Frage beschäftigte sich am Mittwoch der Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz und stimmte am Ende zu, die Verwaltung zu beauftragen, einen Hitzeaktionsplan für die Stadt Lüdenscheid in Auftrag zu geben, sobald die Mittel dafür im Haushalt freigegeben werden können.

Lüdenscheid – Lea Schnippering, Klimaschutzbeauftragte der Stadt, machte im Ratssaal noch einmal klar, was ein Hitzeaktionsplan erreichen will: Es geht darum, den Bürgern, gerade den Älteren, an heißen Tagen frühzeitig Warnung zukommen zu lassen, Verhaltensmaßnahmen anzuregen, Plätze im öffentlichen Raum zu schaffen, an denen es kühl ist.

Es geht auch um Trinkwasserbrunnen im öffentlichen Raum, um städtebauliche Maßnahmen. „Wenn man sich die Innenstadt an heißen Tagen anschaut, sollte man auch an eine Verschattung durch Bepflanzungen denken“, stellte Otto Ersching (Die Linke) mit Blick auf den Sternplatz und Rathausplatz fest.

Die Ergebnisse der Stadtklimaanalyse hatten tatsächlich gezeigt, dass in vielen Bereichen von Lüdenscheid bereits jetzt eine starke bis extreme Wärmebelastung gerade in den stark verdichteten Bereichen vorzufinden ist. Die Planungshinweiskarte weist mehrere Räume mit einem hohen bis sehr hohen Handlungsbedarf aus. Insbesondere vulnerable Bevölkerungsgruppen (ältere Personen, Kinder, gesundheitlich belastete Personen) sind sehr anfällig für die mit Hitze einhergehenden Belastungen. Sie zu schützen und Todesfälle durch Hitze zu vermeiden, dieses Ziel verfolgt der Plan.



Marcus Müller, Leiter des Fachbereichs Umwelt und Klima, gestand indes ein, dass es bisher keine Vorschriften gibt, nach denen Kommunen einen Hitzeaktionsplan haben müssen. „Ich gehe aber davon, dass so eine Vorschrift kommen wird“, stellte Müller fest. „Ich habe Freude daran, möglichst schnell vor die Lage zu kommen. Ich möchte als Stadt Lüdenscheid gerne zu den Vorreitern gehören.“



Das Problem: Es gibt aktuell nicht nur keine Vorschrift, sondern auch keine Fördermöglichkeit für einen Hitzeaktionsplan. Christoph Weiland (CDU) wies die Verwaltung darauf hin, dass das Lanuv (Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz) ein Förderangebot zur Klimawandelvorsorge in Kommunen aufgelegt hatte, das am 30. April ausgelaufen ist. Weiland regte an, noch einmal alle Fördermöglichkeiten zu prüfen. Die Anregung nahm die Verwaltung gerne mit für die nächsten Wochen.



Sollte keine Förderung da sein, und davon ist mit der Entscheidung von Mittwoch auszugehen, werden aus dem städtischen Haushalt 60 000 Euro für die Umsetzung benötigt. Auch wenn am Ende alle Fraktionen zustimmten, gefiel dies natürlich den Ratsmitgliedern mit Blick auf den klammen Haushalt der Stadt nicht. CDU-Ratsherr Lucas Karich gab zudem zu bedenken, dass die Stadt womöglich nachbessern müsse, wenn am Ende doch Vorschriften vom Land gemacht würden.



Darauf will Lüdenscheid indes nicht warten. Auch nicht darauf, ob mit solchen etwaigen neuen Vorschriften auch neue Förderprogramme einhergehen könnten, mit denen ein solcher Plan haushaltsneutral umzusetzen wäre. Lüdenscheid setzt jetzt auf einen Hitzeaktionsplan, um für die nächsten Sommer und die nächsten heißesten Tage gerüstet zu sein.