Altenaer Straße in Lüdenscheid nach schwerem Unfall gesperrt

[UPDATE 16.28 Uhr] Lüdenscheid - Die Altenaer Straße in Lüdenscheid ist gesperrt. Grund ist ein schwerer Unfall. Es gab Verletzte. Wir berichten hier aktuell.

Wie die Polizei bei Twitter meldete kam es am Nachmittag auf der Altenaer Straße in Höhe des Gartencenters Kremer zu einem schweren Unfall. Auf Nachfrage hieß es, dass ein Fahrzeug in den Gegenverkehr geraten sei und dort mit einem entgegenkommenden Autos zusammengestoßen sei.

Unser Reporter vor Ort berichtet, dass ein Fiat Panda ggen 15.30 Uhr nach links zum Gartencenter Kremer abbiegen wollte, als der Fahrer oder die Fahrerin mit einem VW Golf zusammenstieß. Der Golf schleuderte über eine Verkehrsinsel und beschädigte ein Verkehrsschild.

Zwei Personen wurden leicht verletzt und ins Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden beträgt ersten Schätzungen zufolge 10.000 Euro. Derzeit wird die Unfallstelle geräumt. Die Feuerwehr musste Kraftstoffe abstreuen.

Die Altenaer Straße wurde zwischen der Straße Zum weißen Pferd und der Wiesenstraße gesperrt. Es kommt auch aktuell zu Beeinträchtigungen des Feierabendverkehrs. Wiesenstraße und Altenaer Straße sind dicht. Betroffen sind auch die MVG-Busse, die umgeleitet werden müssen.