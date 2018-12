Eilige Frau klemmt Zettel an Scheibe - als sie zurückkommt, wählt sie 110

Nachdem eine Frau am Samstag gegen 13 Uhr an der Schillerstraße 7 mit der Tür ihres Fahrzeugs Citroen C3 gegen die Fahrertür eines daneben geparkten Nissan SUV gestoßen war, hinterließ sie - weil sie es eilig hatte - einen Zettel mit ihrer Erreichbarkeit an dem beschädigten Fahrzeug.

Nachdem sie nach ihrem Termin zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, war der Nissan nicht mehr vor Ort. Das Kennzeichen hatte die Verursacherin sich nicht notiert, weswegen sie anschließend pflichtgemäß die Polizei informierte.

Um eine mögliche Schadensregulierung einzuleiten, ist die Sichtung des zweiten beteiligten Fahrzeugs notwendig. Die Fahrerin/der Fahrer des beschädigten Fahrzeugs wird gebeten, sich unter der Rufnummer 02351/90990 mit der Polizei Lüdenscheid in Verbindung zu setzen.

In diesem Zusammenhang weist die Polizei darauf hin, dass es grundsätzlich nicht ausreicht, als Verursacher eines Verkehrsunfalls einen Zettel am beschädigten Fahrzeug zu hinterlassen; in diesen Fällen wird immer geprüft, ob sich der Verursacher einer Verkehrsunfallflucht strafbar gemacht hat, sprich ein Strafverfahren wird eingeleitet.