Energiewende in MK

+ © Cornelius Popovici Im Naturschutzzentrum trafen sich die Mitglieder der Bürger-Energie. © Cornelius Popovici

Die notwendige personelle Verstärkung im Vorstand sowie die große Nachfrage nach Stecker-Photovoltaik-Anlagen standen im Mittelpunkt der Generalversammlung, zu der sich jüngst die Mitglieder der Bürger-Energie Lüdenscheid (BELeG) im Naturschutzzentrum Oelken getroffen hatten. Dabei wurde deutlich: Um die Ziele für Energiewende und Klimaschutz voranzutreiben, sei es wichtig, sich der breiten Öffentlichkeit zeigen zu können. Doch dafür seien auch weitere Mitstreiter vonnöten, sodass sich die Bürger-Energie über personelle Verstärkung freuen würde.



Und dies hänge auch mit der großen Nachfrage nach Stecker-Photovoltaik-Anlagen zusammen: Nach der Teilnahme an der Messe „Bauen und Wohnen“ Ende Mai sei das Projekt „Stadt der 1000 Balkonkraftwerke“ erfolgreich gestartet. Dabei hätten Interessierte die Möglichkeit, per Sammelbestellung über die Genossenschaft eine solche Anlage zu erwerben.

„Die Nachfrage ist so groß, dass sich die aktiven Mitglieder unter anderem Gedanken über die personelle Situation an der Abholstation machen, die für die Anlieferung sowie die Abholung besetzt sein muss“, schreiben die Aktiven. Aber auch darüber hinaus gebe es weitere Posten innerhalb der BELeG zu stärken, „aller Einsatz ist ehrenamtlich und die Kapazität der einzelnen aktiven Mitglieder begrenzt“. Jeder sei eingeladen, sich mit seinem Talent einzubringen.

Eigenes Kraftwerk auf dem Balkon: Riesige Nachfrage bei Bürger-Energie

Im Hinblick auf Projekte der Bürger-Energie waren sich die Anwesenden einig, dass die Zeichen, dass Politik nicht länger auf der Bremse stehen kann, gut stünden. Und so warben sie am Ende auch für die gute Vernetzung und Kooperation aller Lüdenscheider Gruppierungen, die sich das Thema Nachhaltigkeit auf die Fahne geschrieben haben.

Das Thema sollte unbedingt Bildungsauftrag für junge Menschen in sämtlichen Schulen sein. „Welche Möglichkeiten haben wir, zu informieren und guten Rat anzubieten?“ Mit diesen und weiteren Fragen beschäftigten sich die Mitglieder bei einem gemeinsamen Spaziergang und werden dies auch weiterhin tun.



Weitere Interessierte, die in der Bürger-Energie-Genossenschaft mitwirken möchten, können sich per Mail an info@bel-eg.de wenden.