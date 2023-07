„Eiertanz um Rathaustunnel – jetzt wissen wir auch warum“ – Scharfe Kritik an Minister

Erneute Verzögerung

+ © Cedric Nougrigat Die „Ewigbaustelle“ Rathaustunnel soll laut Landesregierung „nicht vor Ende 2026“ abgeschlossen sein. © Cedric Nougrigat

„Die Landesregierung hat in den letzten Monaten einen riesigen Eiertanz um die Situation des Lüdenscheider Rathaustunnels aufgeführt. Jetzt wissen wir auch warum – die Neuigkeiten von der Baustelle sind verheerend.“ So reagiert der verkehrspolitische Sprecher der SPD-Ratsfraktion, Philipp Kallweit, auf die neuesten Nachrichten aus dem NRW-Verkehrsministerium.

Lüdenscheid - Lüdenscheid ist nach Kallweits Worten „das Zentrum der Industrieregion Südwestfalen, der größten in NRW. Das Land behandelt unser Zuhause aber seit Jahren, als gäbe es uns gar nicht.“ So fordert der Ratsherr „unverzüglich konkrete und verlässliche Informationen, wann und welchen Teil die Landesregierung zur Verbesserung der Verkehrssituation in Lüdenscheid leistet“. Das Land müsse umgehend einen konkreten Sanierungsplan für die Region vorlegen.

Auch der SPD-Landtagsabgeordnete Gordan Dudas, der in der „Causa Rathaustunnel“ wiederholt Kleine Anfragen an die Landesregierung gerichtet hatte und sich teils empört über den Gehalt der Antworten zeigte, erhöht nun den Druck auf Verkehrsminister Oliver Krischer. Auf seiner Facebook-Seite schreibt Dudas unter anderem: „Es ist nicht zu fassen, dass es erst Fragen und Druck vom Bürgermeister der Stadt, vom Landtagsabgeordneten und von der heimischen Presse bedurfte, um Aussagen zum Sachstand des Tunnels zu erhalten.“

So könne und dürfe es nicht weitergehen, „dieser Umgang ist anmaßend und ignorant“. So verliere man das Vertrauen von immer mehr Menschen. „Wieso wurden Anfragen immer weiter verschleppt? Weshalb wurde erst auf Druck der Presse klar geantwortet und die Anfragen von Parlamentariern und der Stadt Lüdenscheid ignoriert?“



Dieser Umgang ist anmaßend und ignorant. So verliert man das Vertrauen von immer mehr Menschen.

Inzwischen kristallisiert sich nach Recherchen der LN-Redaktion heraus, was der Minister meint, wenn er äußert, die „vertraglich vorgesehene Tunneltechnik“ müsse „an die auf dem Markt angebotene Technik“ angepasst werden. Nach jetzt vorliegenden Informationen ist es zwischen dem Landesbetrieb Straßen.NRW als Auftraggeber und der Baufirma zu einer zeitraubenden Auseinandersetzung über die Kostenfrage gekommen.



Angesichts steigender Material- und Baupreise, so war zu erfahren, habe das Bauunternehmen einen „Freifahrtschein“ vom Auftraggeber gefordert – aber nicht bekommen. Trotzdem habe Straßen.NRW an der Firma festgehalten, weil es bundesweit nur zwei Spezialunternehmen für Tunnel-Innenausbauten gebe. Der Kostenstreit gilt als Hauptursache dafür, dass der geplante Eröffnungstermin für die südliche Röhre des Rathaustunnels Ostern 2023 geplatzt ist.



Gordan Dudas kündigte an, die Landesregierung aufzufordern, „die Baumaßnahme endlich mit allerhöchster Priorität zu behandeln. Jetzt muss alles daran gesetzt werden, dass der Rathaustunnel schneller und nicht erst 2026 fertiggestellt wird“.



Dudas’ Parteifreund Kallweit schreibt: „Nach all den Verschiebungen, Verzögerungen und Enttäuschungen der letzten Jahre muss das Land NRW endlich liefern und Prioritäten verschieben: Jetzt sind wir mal dran!“