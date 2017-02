Ehrenplakette der Stadt für Klaus Cordt und Rüdiger König

Lüdenscheid - In einer Festsitzung des Rates hat Bürgermeister Dieter Dzewas am Montagabend Klaus Cordt und Rüdiger König jeweils die Ehrenplakette der Stadt Lüdenscheid verliehen. Er würdigte in feierlichem Rahmen ihre besonderen Verdienste für die Gesellschaft.

Insbesondere vor dem Hintergrund, dass sich viele Menschen zunehmend um ihre individuellen Belange kümmerten, und immer weniger Zeit und Engagement für die Gemeinschaft bleibe, sei „der vorbildliche Einsatz der beiden zu Ehrenden für unsere Stadt und ihr Gemeinwesen umso bemerkenswerter“.

Klaus Cordt ist seit fast 40 Jahren ehrenamtlich beim Ortsverband Lüdenscheid des Technischen Hilfswerks (THW) aktiv, davon mehr als 20 Jahre als Ortsbeauftragter mit erheblicher Verantwortung für sein Team, für den Betriebshof und Hilfseinsätze in Katastrophenfällen, erinnerte Dzewas.

In westfälisch-herzlicher Art, die ihm der Bürgermeister bestätigte, dankte Cordt seinem Team sowie Rat und Verwaltung für Unterstützung des THW in jeder Lage.

Rüdiger König war Sport- und Biologielehrer sowie stellvertretender Schulleiter am Bergstadt-Gymnasium. Mehr als 20 Jahre lang war er für die CDU-Fraktion Mitglied des Rates und in etlichen Ausschüssen aktiv, bis er im Dezember 2016 verkündete, aus gesundheitlichen Gründen künftig auf sein Ratsmandat zu verzichten.

Mit Herzblut engagiert er sich noch heute im Lüdenscheider Turnverein und im Stadtsportverband. Auch er dankte Familie, Freunden, Unterstützern und Mentoren.

Daniel Scholl, seit fünf Jahren Schüler der Musikschule, begleitete die Festsitzung mit der Gitarre und begeisterte die Anwesenden.