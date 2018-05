Ehepaar Rohlmann enttäuscht: Wildblumen in der Worth abgeräumt

Von der Natur zum Kiesbett reichte ein Anruf vor einigen Monaten. Dabei hatte alles hoffnungsvoll begonnen. Vor einigen Jahren nahm das Ehepaar, ehrenamtlich über viele Jahre als Obleute für Bienenweide, Natur- und Umweltschutz beim Landesverband Westfälischer und Lippischer Imker tätig, Kontakt zum STL auf, um mehr Wildblumen ins Stadtbild zu streuen. Der städtische Betrieb hatte bereits selber erste Mischungen ausgestreut, was bei den Bürgern auf durchweg positive Resonanz stieß.

Gregor Rohlmann, selbst Gartenlandschaftsbauer, nahm sich mit der Zustimmung des STL der Verkehrsinsel in der Worth an, säte „zertifiziertes mehrjähriges gebietseigenes Saatgut“ aus und pflegte die Fläche mehrere Jahre auf eigene Kosten. „Die Stadt hatte keinerlei finanziellen Aufwand.“ Die bunte Blütenpracht erfreute mal die Augen der Verkehrsteilnehmer, vor allem aber waren diese Pflanzen wertvolle Pollen- und Nektarquellen für Wildbienen und Schmetterlinge. „Auf die richtige Mischung kommt es an.“

+ Die Worth-Insel im Juni 2016: Dem Betrachter bietet sich eine üppige Blütenvielfalt. © Rohlmann

Ist die bunte Vielfalt verblüht, bleibt das Areal ein wertvolles Refugium für Insekten und Vögel. Eine deutlich größere naturnahe Fläche legte Gregor Rohlmann am Waldlehrpfad in Wiblingwerde mit an. „Trotzdem hätte auch eine kleine Insel wie in der Worth Signalwirkung haben können.“ Andere Kommunen, zum Beispiel Köln oder Bonn, setzten auf die arten- und formenreiche Fülle. Dortmund stelle allein für einen Stadtteil 20.000 Euro an Fördermitteln bereit. Statt ein blühendes Band durch die Stadt zu spannen, das den Insekten wichtigen Lebensraum biete, werde nun gähnende und sterile Leere vorgehalten. „Kurzlebige Designertrends greifen weiter um sich“, bedauert Ulrike Rohlmann.