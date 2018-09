Ehemaliges Café Zuccaba ist vermietet

Lüdenscheid - Das Sauerlandcenter, das Forum, das ehemalige Sinn-Leffers-Gebäude und der Leerstand im einstigen Café Zuccaba sind vielen Lüdenscheidern ein Dorn im Auge – doch offenbar bewegt sich etwas.

So gab Martin Bärwolf, Fachbereichsleiter Planen und Bauen, am Mittwoch in der Sitzung des Ausschusses für Stadtplanung und Umwelt bekannt, dass das ehemalige Café Zuccaba vermietet ist.

Wer dort einziehen wird, wurde allerdings noch nicht gesagt, bislang befindet sich nur ein entsprechendes Hinweisschild an der Fensterfront des Gebäudes. „Wir sind angehalten, noch keine konkreten Hinweise zu nennen, weil das Datum der Öffnung noch nicht bekannt ist“, sagte Bärwolf und betonte: „Aber es wird sicher ein Mehrwert für Lüdenscheid sein und hoffentlich langfristig vermietet bleiben.“

Windräder im Landschaftsschutzgebiet

Neuigkeiten vermeldete darüber hinaus auch Christian Vöcks, Fachdienstleiter Stadtplanung und Geoinformation, hinsichtlich des Vorhabens der Firma MK Windkraft, zwei Windräder im Landschaftsschutzgebiet zwischen Leifringhausen und Brüninghausen zu errichten.

Die Stadt hatte vor einiger Zeit beim Märkischen Kreis eine Öffentlichkeitsbeteiligung angeregt, die eigentlich nicht vorgesehen ist. Hintergrund waren zahlreiche Beschwerden der Anwohner. Der Kreis und der Vorhabenträger hätten nun ihre Bereitschaft zu einer Beteiligung signalisiert, sagte Vöcks. Nähere Informationen dazu sollen folgen.