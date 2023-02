Ehemaliger CVJM-Jugendbetreuer wegen vielfachen sexuellen Missbrauchs verurteilt

Von: Olaf Moos

Unter dem Dach des CVJM-Jugendheims Mathildenstraße ist es jahrelang zu sexuellen Übergriffen auf junge Schützlinge gekommen. © Cedric Nougrigat

Ein ehemaliger Jugendbetreuer des CVJM Lüdenscheid-West muss für drei Jahre ins Gefängnis. Das Lüdenscheider Schöffengericht verurteilte den 48-Jährigen am Mittwoch wegen sexuellen Missbrauchs von Schutzbefohlenen, in einem der Fälle tateinheitlich mit Vergewaltigung.

Lüdenscheid - Der Angeklagte legte zum Prozessbeginn ein umfassendes Geständnis ab. Keines der neun zur Tatzeit 13 oder 14 Jahre alten Opfer – Jungen, die in der Zeit zwischen 2015 und -19 an Ferienfreizeiten oder Übernachtungspartys im CVJM-Heim an der Mathildenstraße teilgenommen hatten – musste vor Gericht aussagen.

Der Vorsitzende des Schöffengerichts, Amtsrichter Thomas Kabus, sprach deshalb von einem „Riesenpluspunkt“ für den Angeklagten. Ohne dessen Geständnis wäre die Strafe zweifellos höher ausgefallen – so hoch, dass die Strafgewalt des Amtsgerichts von vier Jahren nicht mehr ausgereicht hätte und der Fall ans Landgericht verwiesen worden wäre. Staatsanwältin Lisa Sinner hatte drei Jahre und vier Monate für den Mann beantragt.



Der 48-Jährige, verteidigt von dem Dortmunder Rechtsanwalt Dieter Axmann, ist der einzige im Gerichtssaal, der sein Gesicht hinter einer Schutzmaske verbirgt. Er spricht davon, dass die Jugendlichen „Gemeinschaft erleben“ sollten. Nach Erkenntnissen der Justiz hat er dazu WhatsApp-Gruppen eröffnet und ausgesucht, welche seiner Schützlinge an sogenannten TV-Nights mit Bettenlager teilnehmen dürfen.



Warum er wiederholt sexuell übergriffig wurde und die Jungen in diesen Nächten durch unsittliche Berührungen und Streicheln aus dem Schlaf geschreckt hat, dazu sagt er: „Es ist eine Dummheit gewesen. Ich kann nicht begründen, warum und wieso.“ Er habe „nach jeder Tat ein schlechtes Gewissen“ gehabt. In einem der Fälle kam es sogar zu Oralverkehr.



Anwalt Axmann berichtet, sein Mandant habe seit Bekanntwerden der Vorwürfe 2019 extrem abgenommen, lebe sozial isoliert und habe „keine Freunde mehr“. Während des Ermittlungsverfahrens habe die Polizei sogar Selbstmordabsichten befürchtet und den Mandanten alle paar Tage besucht, „um zu gucken, ob er noch lebt“. Inzwischen habe der Lüdenscheider eine psychosomatische Therapie absolviert.

Die Eltern von drei betroffenen Jungen haben Nebenklage erhoben und lassen sich von Rechtsanwältin Julia Kusztelak und ihrem Kollegen Dominik Petereit vertreten. Axmanns Ziel, für den Angeklagten eine Bewähtungsstrafe zu erwirken, kommt für die Nebenklagevertreter nicht in Frage. Ein Verständigungsgespräch hinter verschlossenen Türen scheitert.



Für die Nebenklagevertreter steht im Vordergrund, dass der 48-Jährige „das unschuldige Vertrauen der Jungen auf ganz perfide Weise ausgenutzt hat“, so Julia Kusztelak. „Er hat vorgegeben, der Freund zu sein. Die Opfer haben sich lange nicht getraut, etwas zu sagen.“



Strafschärfend falle in die Waagschale, dass der ehrenamtliche Betreuer „gezielt Alkohol eingesetzt“ und die Jungen damit zu Übernachtungspartys gelockt habe. Das sei der „Lockstoff“ gewesen, wie Dominik Petereit es nennt. Doch der Angeklagte sagt: „Dieser Gedanke spielte gar keine Rolle.“



Die Strategie des Verteidigers geht auch in anderer Hinsicht nicht auf. Kurz vor Ende der Beweisaufnahme stellt sich heraus, dass der drastische Gewichtsverlust seines Mandanten nicht nur mit dem Druck der Ermittlungen gegen sich zu tun hatte. „Ich habe 2018 eine OP gehabt.“



In seinem Schlusswort vor dem Richterspruch bittet der Angeklagte seine Opfer um Vergebung. „Es tut mir leid.“ Das Urteil nimmt er äußerlich reglos auf. Die Entscheidung ist noch nicht rechtskräftig.