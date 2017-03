Wanderausstellung zieht weiter

Lüdenscheid - Wie hört es sich an, wenn man fast nichts mehr hört? Und wie fühlt sich das Treppensteigen für einen älteren Menschen an? Noch bis zum 26. März ist in der Phänomenta am Gustav-Adolf-Weg die Wanderausstellung „Effekthascherei“ zu sehen.

Die Stationen machen Spaß und Lust auf das Ausprobieren. Hier muss gekurbelt werden, dort gedreht, anderswo geschubst oder geworfen. Die Stationen auf der Sonderfläche tragen blumige Namen wie „Chaosbälle“, „Schattenstadt“ oder eben auch „Sinne im Alter“. Spielerisch werden hier physikalische Gesetze nachvollziehbar gemacht.

Die Ausstellung wurde von „Mint-aktiv“ entwickelt, einem Zusammenschluss von Institutionen aus der Technikmuseen- und Science-Center-Welten, zu denen die Phänomenta Lüdenscheid gehört. In Zusammenarbeit mit einem Expertengremium und erfahrenen Pädagogen wurden die Stationen entwickelt. Aus einer langen Liste an Vorschlägen wurde vor gut anderthalb Jahren ein „Best of“ erstellt, um Experimente darzustellen, die es bislang noch nicht gab. Die Umsetzung und die „Wanderung“ der Ausstellung durch viele Städte in der Bundesrepublik werden von der Klaus- Tschira-Stiftung gefördert.

An diesem Wochenende ist die Phänomenta geöffnet in der Zeit von 11 bis 18 Uhr. Erwachsene zahlen elf Euro Eintritt, ermäßigt 9,50 Euro. Kinder und Schüler zwischen sechs und 16 Jahren bezahlen acht Euro, Minis zwischen drei und fünf Jahren drei Euro. Eine Familienkarte kostet für einen Erwachsenen und drei Kinder bzw. zwei Erwachsene und zwei Kinder 32 Euro.