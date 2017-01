18 Stationen zum Mitmachen und Entdecken

Lüdenscheid - Auch wenn die Rauchkanone am späten Donnerstagnachmittag in der Phänomenta so gar keinen Rauch blasen wollte, so gelang es doch Prof. Dr. Andreas Wieck von der Fakultät für Physik und Astronomie der Ruhr-Universität Bochum, Effekte zu haschen. Gemeinsam mit Bürgermeister Dieter Dzewas eröffnete er die Wanderausstellung „Effekthascherei“ auf der Aktionsfläche im ersten Obergeschoss des Science Centers an der Gustav-Adolf-Straße.

Für gut vier Wochen kann man dort mitmachen und entdecken. Dzewas wünschte sich in seinem Grußwort, dass möglichst viele Kinder die Gelegenheit nutzen, sich verblüffen zu lassen an den insgesamt 18 Stationen (wir berichteten).

Anschließend hielt Professor Dr. Wieck einen Vortrag über Zirkulation und Diffusion, über Rauchkringel, Wirbel und andere physikalische Phänomene. Für Bürgermeister Dzewas gab’s ein hölzernes Geschenk, auf dem man mittels Reibung eine Rotation erzeugen kann, bevor die Eröffnungsgäste ihren Rundgang durch die Wanderausstellung antraten.

„Effekthascherei“ wurde von „Mint-Aktiv“ in Zusammenarbeit mit einem Expertengremium entwickelt. Umsetzung und Präsentation werden von der Klaus-Tschira-Stiftung gefördert.