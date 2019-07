Für Edeka- und Trinkgut-Ansiedlung: Elektrofischen in der Volme! Das ist der Fang  

Lüdenscheid - Außergewöhnlich groß waren die Signalkrebse, die Fisch-Experte Martin Maschka am Dienstag aus der Volme bei Lüdenscheid zog. Sie gelten als Delikatesse. Es war nicht die einzige Überraschung beim Elektrofischen.

Der aus Nordamerika stammende Signalkrebs wurde in den 1960er in Europa ausgewildert und hat seitdem die heimischen Edelkrebs-Arten weitgehend verdrängt. Die Tiere erreichen eine Größe von maximal 16 Zentimetern, die auch in Lüdenscheid nachgewiesen wurde. Insgesamt 152 Krebse gingen Maschka und seinem zehnköpfigen Team ins Netz.

+ Ein Teil des Teams. © Popovici Der Fisch-Experte hatte den Auftrag, den Fluss über eine Strecke von einem Kilometer abzufischen – und die Tiere damit vor den Störungen durch Bauarbeiten zu schützen. Wie berichtet, haben in Brügge, gegenüber der Aral-Tankstelle, die Arbeiten zur Erschließung des Areals „Brügge-Ost“ begonnen. Für den notwendigen Bau einer neuen Brücke über die Volme war jedoch nicht nur eine Kampfmitteluntersuchung notwendig, sondern eben auch das Abfischen des dortigen Fischbestandes.

„Durch die Arbeiten werden natürlich nicht nur Störungen durch Lärm und Tiefbauarbeiten verursacht, sondern es könnten auch Gegenstände ins Wasser fallen und die Tiere verletzen“, erläutert Experte Martin Maschka, der sein Unternehmen „Wildnisschule Ruhr“ in Hattingen betreibt.

Selbst ein Fischsterben könne durch Baumaßnahmen am Flussbett nicht ausgeschlossen werden. Grund genug also für Maschka und sein Team, den Bestand rund um die Baustelle abzufischen. Mit Hilfe eines Elektromotors, aufgeschnallt auf den Rücken und verbunden mit einem Kescher, werden die Fische im Wasser elektrisch betäubt und können dann problemlos eingesammelt werden.

In mehr als fünf Stunden holten Maschka und sein Team auf diese Weise mehr als 3000 Tiere aus der Volme – und zwar 238 Bachforellen, 2320 Elritzen, 34 Bachschmerlen, 452 Groppen, zwei Döbel, ein Bachneunauge sowie die 152 amerikanische Signalkrebse.

Sie alle wurden in Behälter mit Sauerstoffanlagen umgesetzt und fünf Kilometer flussaufwärts in Richtung Meinerzhagen wieder ausgesetzt. Damit es den Tieren schnell wieder besser geht, wurde angereicherter medizinischer Sauerstoff eingesetzt.

„Aufgrund der Menge an Tieren waren dafür acht Fahrten mit zwei Anhängern notwendig“, erläutert der Fachmann weiter. Positiv überrascht habe ihn sowohl die Vielfalt an Fischen als auch die Anzahl: „Das war für so einen Abschnitt schon toll – umso wichtiger, dass wir an dieser Stelle abgefischt haben.“

Auch die Größe mancher Tiere erstaunte den Hattinger: „Einige Forellen hatten eine Größe von 50 Zentimetern, das heißt, dass sie mehr als zehn Jahre alt sind. Und auch die Signalkrebse, im Übrigen eine Delikatesse, hatten eine für mich ungewöhnliche Größe.“

+ Eine Groppe. © Popovici Ein besonderer Fund ist das Bachneunauge. Der aalähnliche Fisch gehört in Deutschland zu den gefährdeten Arten. All das, so erläuterte Maschka, sei ein Indikator für die „hervorragende Qualität des Wassers. Und auch den heimischen Angelsportvereinen sprach der Fachmann ein großes Lob aus. „Die Aktiven leisten eine gute Arbeit“, verwies der Naturschützer auf das tolle Kiesbett und nur wenig Müll im Uferbereich.

Der Start der Baumaßnahme und die damit verbundenen Störungen würden nun dazu führen, dass die Fische vertrieben werden und das Gebiet meiden. „Und selbst ohne Störungen bräuchten sie eine Zeit, bis sie die Stelle wieder erreicht hätten.“

Wie berichtet, wird das Gelände von dem Unternehmen Ten Brinke entwickelt. Geplant ist unter anderem die Ansiedlung eines Edeka-Vollsortimenters und eines Trinkgut-Getränkemarkts. Eine neue, auch für Schwerlastverkehr geeignete Brücke über die Volme auf Höhe der Tankstelle soll das Gebiet künftig erschließen.