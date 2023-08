EC-Karten-Diebstahl in Lüdenscheid: Polizei fahndet nach diesem Mann

Von: Stefan Herholz

Die Polizei in Lüdenscheid fahndet öffentlich nach einem unbekannten Mann, der im Oktober vergangenen Jahres mit zwei gestohlenen EC-Karten Geld an einem Sparkassen-Automaten abgehoben hat.

Mit gleich zwei gestohlenen EC-Karten hat ein derzeit noch unbekannter Mann laut Polizei am 8. Oktober 2022 zwischen 11.10 Uhr und 11.20 Uhr Geld am Sparkassen-Automaten an der Herscheider Landstraße abgehoben.

Mit Beschluss des Amtsgerichts Hagen fahndet die Polizei nun öffentlich nach dem mutmaßlichen Taschendieb, der die EC-Karten zuvor in einem Supermarkt entwendet hatte, bevor er am Rande des Aldi-Parkplatzes Geld gezogen hat.

tatverdachtiger_39955_1.jpg © Polizei MK

Der gesuchte Mann hat eine kräftige Figur und trug zur Tatzeit dunkle Oberbekleidung - scheinbar eine Sweatjacke mit einer hellen, dicken Kordel und Kapuze. Zudem hatte er eine dunkle Basecap auf und trug eine Brille.

Hinweise nimmt die Polizei unter Tel. 02351/90990 entgegen.