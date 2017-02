Dynamite-Fanclub feiert in der Alten Druckerei eine zweitägige Party

Lüdenscheid - Wenn der Dynamite-Fanclub zum AC/DC-Festival in Lüdenscheid einlädt, ist das selbst für Gäste aus dem weit entfernten Ausland ein Pflichttermin. Die weiteste Anreise hatte laut Organisator Frank Petersen an diesem Wochenende wohl eine Gruppe aus der Ukraine, die nur für die zweitägige Veranstaltung 1840 Kilometer zurückgelegt hatte.

Erstmals fand das Event, zu dem zwischen 250 und 300 AC/DC-Fans kamen, nicht im Eigenart an der Hochstraße, sondern in der Alten Druckerei statt. Los ging es bereits am Freitagabend mit der Formation Concrete Shoes aus Südtirol, die bei der letzten Party des Dynamite-Fanclubs im Jahr 2016 den ersten Auftritt außerhalb ihrer Heimat absolvierten. Jetzt überzeugte die AC/DC-Tribute-Band mit Stefan Pardatscher (Gesang), Georg Pomarolli (Lead Gitarre), Joram Bonomi (Rhythmus-Gitarre), Max Carli (Schlagzeug) und Federico Plati (Bass-Gitarre) zum zweiten Mal in der Bergstadt.

Die Musiker präsentierten eine gute Mischung aus neueren und alten AC/DC-Klassikern. „High Voltage“ vom gleichnamigen klassischen Album rockte dabei genauso wie „Thunderstruck“ vom 1990er-Album „The Razors Edge“. Ferner gaben die Südtiroler auch seltener gespielte Songs zum Besten, darunter „Sink The Pink“ vom eher als schwach eingestuften Album „Fly On The Wall“.

Der Samstag begann dann mit der AC/DC-Börse an der Knapper Straße. Neben den Anbietern von AC/DC-Memorabilia, Bootlegs und anderen Raritäten war hier auch die Band Stinger, die am Abend in der Alten Druckerei zu hören war, mit einem Stand vertreten. Bei den Musikern handelt es sich nicht nur um eine reine AC/DC-Tribute Band – die Musiker produzieren auch eigene Songs. Am „Merch-Stand“ der Band feierte die EP „Mosquito“ Premiere, der Mitte März ein komplettes Album folgen wird, veröffentlicht von der Plattenfirma „Sofa Records Cologne“. An der Produktion, deren Erlöse einem guten Zweck zugute kommen werden, waren zahlreiche ehemalige AC/DC-Musiker beteiligt.

Die Lüdenscheiderin Heike Vogt-Laudien war gemeinsam mit Aylina Vogt und Sandra Manß mit einem Stand vertreten, der für das „Gothic Meets Rock-Open-Air“ vom 25. bis 27. Mai in Kierspe/Rönsahl warb. Die zahlreichen AC/DC-Fans zeigten sich interessiert an dem eher Genrefremden Angebot. Fanclub-Chef Frank Petersen hatte derweil auf der Börse alle Hände voll zu tun, die Lose für die große Tombola zu verkaufen. Die Preise, die am Abend verlost wurden, konnten sich sehen lassen, darunter ein vom Berliner Fanclub G.O./T.M. gestiftetes Fanclub-Paket mit einem Ticket zum einzigen Konzert des AC/DC-Drummers Phil Rudd in Deutschland sowie zwei Tickets für das Bonfest in der Bon-Scott-Geburtsstadt Kirriemuir in Schottland.

Zum Konzert mit der Band Stinger war die Alte Druckerei ebenso wie beim Auftaktkonzert mit Concrete Shoes bis zum Bersten gefüllt. Die Formation Stinger mit den beiden Sängern Matteo Giovannone und Martin Schaffrath sowie den Musikern Adrian Seidel (Lead-Gitarre), Matthew Sting (Rhythmus-Gitarre), Simon Simon (Bass) und Teh Rencil (Schlagzeug) fühlt sich besonders der Bon-Scott-Ära verpflichtet und legt den Focus deshalb auf jene Songs, die bis 1980 auf den Alben „High Voltage“ bis „Highway To Hell“ veröffentlicht wurden. Darüber präsentierte die Combo ihren Fans fünf Eigenkompositionen.