Durchfahrtsverbot für Transit-Lkw: Stadt ordnet an und überrascht

Von: Thomas Machatzke

Ende im Gelände: An dieser Kreuzung am Römerweg heißt es auf dem Zubringer Nord für den Lkw-Transitverkehr ab dem 10. Juni: rechts abbiegen! Weiter soll es für diese Lkw auf Lüdenscheider Stadtgebiet nicht mehr gehen. © Cornelius Popovici

Das Gesamtpaket steht. Ab dem 10. Juni soll es in Lüdenscheid ein Lkw-Durchfahrtsverbot für den Transitverkehr geben. Die Stadt hielt bei der Vorstellung der Anordnung eine Überraschung bereit.

Lüdenscheid – Christian Hayer, bei der Stadt Leiter des Fachbereichs Verkehrsplanung und -lenkung, und Nina Niggemann-Schulte, Ingenieurin des Fachbereichs, stellten die genauen Pläne für die Anordnung am Mittwoch in der Sondersitzung von Haupt- und Finanzausschuss sowie Bau- und Verkehrsausschuss im Ratssaal vor. Für diese detaillierte Ausarbeitung gab’s von der Politik reichlich Lob, doch eine harmonische Sitzung war es mitnichten. Heftige Kritik gab’s von der CDU am Termin der Sondersitzung und auch an der Einladungspraxis des Bürgermeisters.

Zur Erinnerung: Nach der letzten Sitzung des HFA hatte die CDU auf eine zeitnahe Sondersitzung gedrängt, bei der Vertreter des Märkischen Kreises, der Autobahn GmbH und von Straßen.NRW auch zugegen sein sollten, um das Durchfahrtsverbot gemeinsam auf die Schiene zu setzen – die Verantwortung sollte nicht mehr auf nicht Anwesende geschoben werden.



Tatsächlich war am Mittwoch nur Dirk Stiepert von der Autobahn GmbH als Gast dabei. Straßen.NRW hatte sich ebenso entschuldigen lassen wie der Kreis. „Ich lasse das unkommentiert“, stellte Bürgermeister Sebastian Wagemeyer vielsagend in Richtung Kreis fest und erhielt die Retour umgehend. „Landrat Marco Voge ist nicht eingeladen worden. Nur sein Fachbereichsleiter Horst Peter Hohage, der leider krank ist“, stellte Ralf Schwarzkopf (CDU) fest, „es ist ungewöhnlich, den Chef nicht einzuladen.“ Die CDU mahnte mit Blick auf den Neubau der Brücke an, dass Stadt und Kreis zu einer besseren Zusammenarbeit finden müssen – und behielt sich vor, nochmals einen Versuch einer Sondersitzung zu starten.



Durchfahrtsverbot für Transit-Lkw: Stadt ordnet an

Und damit zum Inhaltlichen. „Am Ende stehen wir alleine da bei der Umsetzung“, stellte Wagemeyer mit Blick darauf fest, dass der Märkische Kreis sich nicht zu einer Anordnung des Durchfahrtsverbots für den Schalksmühler Teil des Autobahnzubringers Nord hatte durchringen können. „Wir haben versucht, die Interessen aller zu berücksichtigen: der Lüdenscheider, der umliegenden Kommunen und des Industrieverkehrs der heimischen Firmen in den benachbarten Kommunen. Es ist eine umfängliche und komplexe Konstruktion.“



Die eigentliche Überraschung des Nachmittags zauberte Christian Hayer aus dem Hut: Weil die rechtliche Einschätzung des 75-Kilometer-Radius durchs Bundesministerium klar sagt, dass zum Beispiel ein Lkw einer Firma aus Meinerzhagen auf dem Weg nach Hamburg nicht über Lüdenscheider Stadtgebiet fahren dürfte, haben Hayer und sein Team eine Lösung gefunden, Firmen in den direkt an Lüdenscheid angrenzenden Kommunen zu helfen. Für sie wird es Sondergenehmigungen geben, die die Verwaltung der Stadt Lüdenscheid ausstellt. Das bedeutet zwar einen großen Arbeitsaufwand – doch die Nachbarn in Schalksmühle, Halver, Kierspe, Altena, Werdohl oder Meinerzhagen profitieren: Zum einen hält das Lkw-Verbot den Verkehr auch aus ihren Kommunen heraus, zum anderen leiden die dort ansässigen Firmen nicht unter der neuen Regelung. Immerhin.



Und sonst? Lüdenscheid wird das Lkw-Verbot an allen drei Abfahrten direkt auf Lüdenscheider Gebiet anordnen. An der Abfahrt Lüdenscheid mit der bereits vorgestellten Ableitung der Lkw über die östliche Rampe, sodass er über die westliche Rampe direkt wieder auf die Autobahn zurückgeführt werden kann. Hier fehlt im Moment noch die neue Signalanlage. Straßen.NRW arbeitet daran. An der Abfahrt Süd gestaltet sich die Rückleitung des Transitverkehrs einfach über den Kreisel in Höhe des großen Möbelhauses. Am kniffligsten bleibt es im Norden: Hier wird direkt auf dem Zubringer das Verbot angeordnet, noch auf dem Zubringer soll die Polizei auch Kontrollen durchführen. Hierfür steht bis zum 10. Juni auch noch eine bauliche Maßnahme an, um Platz für die Kontrollen zu schaffen.



Die Rückführung der Lkw, die nicht nach Lüdenscheid (und Schalksmühle) dürfen, geschieht nicht erst ab Hülscheider Baum, sondern über den Römerweg, herum ums Toyota-Autohaus und über eine wenig erquickliche Anliegerstraße des Industriegebiets zurück auf den Zubringer. Diese Lösung hatte Wagemeyer nicht eben haben wollen, doch nun ist sie der beste Weg im Gesamtpaket.



Im Volmetal ordnet Lüdenscheid das Lkw-Durchfahrtsverbot auch direkt auf Lüdenscheider Gebiet an. Brügge ist mithin für den Transitverkehr tabu und damit praktisch die gesamte Volmestraße. Wendemöglichkeiten gestalten sich in diesem Bereich äußerst schwierig. Die Ausschilderung wird weiträumig ab Hagen und Meinerzhagen geschehen, überhaupt soll auf der Autobahn auch an den Kreuzen Westhofen und Olpe aufs Verbot hingewiesen werden. Das hat die Autobahn GmbH zugesagt.



Kontrollen sollen in der ersten Zeit täglich umfassend stattfinden. Dazu wird die Polizei auch Verstärkung von Außen erhalten. Klar wurde in der Sitzung aber auch: Eine Kontrolle eines Lkw wird rund zehn Minuten dauern – für den von der Autobahn abfließenden Verkehr wird es damit zu noch größeren Verzögerungen kommen. Aber die Anwohner in der Stadt und speziell an der Bedarfsumleitung – sie werden ab dem 10. Juni entlastet. Darauf haben sie lange, lange warten müssen. Nun steht die Ampel fürs Verbot auf grün.