Durchfahrtssünder in Lüdenscheid: Ausländische Lkw in der Überzahl

Von: Jan Schmitz

Teilen

Die Intensität der Kontrollen des Lkw-Durchfahrtsverbots in Lüdenscheid lässt weiter nach. Das ist auch an der Zahl der festgestellten Verstöße abzulesen.

Am Freitag (4. August) hat die Polizei im Märkischen Kreis auf Anfrage die aktuellen Zahlen der Lkw-Kontrollen veröffentlicht, nachdem es in der vergangenen Woche keine Auswertung gab. Demnach wurden seit Beginn des Lüdenscheider Lkw-Verbots am 10. Juni durch die eingesetzten Verkehrsbeamten sowie durch Kräfte der Bereitschaftspolizei bei insgesamt 16.872 Fahrzeugen mit mehr als 3,5 Tonnen überprüft, ob sie durchfahrtsberechtigt sind.

Hohe Kosten für den Polizeieinsatz

Der Großteil davon - 14.027 Fahrzeuge - wurde in den ersten vier Wochen kontrolliert, in denen die Polizei mit großem Aufwand rund um die Uhr kontrollierte. Dabei fielen allein für die Sachkosten wie Verpflegung und die Bereitstellung der Container an den Kontrollstellen im ersten Monat 150.000 Euro an. Darin sind die Kosten für die bauliche Ertüchtigung der Kontrollstelle an der Autobahn-Anschlussstelle Lüdenscheid-Nord (L692) noch nicht enthalten. Wie hoch die Personalkosten für den vierwöchigen Polizei-Dauereinsatz sind, ist unklar. Schätzungen im Düsseldorfer Innenministerium gehen von bis zu 2 Millionen Euro aus.

Polizeikontrollen an der Anschlussstelle Nordin Lüdenscheid © Cornelius Popovici

Seit dem 10. Juli ist die Intensität der Kontrollen zurückgefahren worden, auch weil die heimische Polizei andere Aufgaben nicht dauerhaft vernachlässigen möchte. Mit Schwerpunktkontrollen zu unterschiedlichen Zeitpunkten und unter Hinzuziehung der Bereitschaftspolizei Wuppertal wollen die Verantwortlichen dennoch den Kontrolldruck entlang der Bedarfsumleitung sowie in Brügge aufrechterhalten.

Lkw-Brand in Lüdenscheider Gewerbegebiet

Nach vier Wochen Dauer-Einsatz wurden in den zurückliegenden drei Wochen immerhin noch 2845 Fahrzeuge mit mehr als 3,5 Tonnen kontrolliert. Etwa jedes zweite davon (52 Prozent) war berechtigt, durch Lüdenscheid zu fahren. Zudem legten 971 Fahrer eine Ausnahmegenehmigung der Stadt Lüdenscheid vor - also etwa jeder Dritte. Noch 371 Fahrer (13 Prozent) verstießen gegen die Regelungen des Lüdenscheider Lkw-Durchfahrtsverbots, mussten ein Bußgeld bezahlen und umkehren. 266 der Durchfahrtssünder fuhren einen Lkw eine ausländischer Zulassung.

Außerdem ahndete die Polizei auch in den vergangenen drei Wochen weitere Verstöße zum Beispiel wegen Verstößen gegen Sozialvorschriften oder wegen mangelhafter Ladungssicherung - und leistet so ganz nebenbei einen wesentlichen Beitrag zur Verkehrssicherheit auf den Straßen in der Region.