Pilotin aus Lüdenscheid: Katja Kasperek (33) fliegt die großen Jets

Von: Fabian Paffendorf

Katja Kasperek im Cockpit eines Airbus A320. Seit sie im Alter von elf Jahren ein Flugzeug dieses Typs besichtigen durfte, ist sie von der Technik fasziniert. © Kasperek

Heute hier, morgen dort – aber für Jetlag bleibt dennoch keine Zeit bei Katja Kasperek. Die gebürtige Lüdenscheiderin hat sich ihren Traum erfüllt und gehört zu den wenigen Frauen weltweit, die einen Airbus A320 und eine Boeing 757 fliegen dürfen.

Lüdenscheid – Bis die 33-Jährige Katja Kasperek in der Männerdomäne Luftfahrt ihren Platz im Cockpit einnehmen konnte, war ein langer und recht steiniger Weg zu meistern. Und dabei stand der Berufswunsch doch schon früh fest. „Als ich elf Jahre alt war, hatte mich meine Patentante, die bei der Lufthansa arbeitet, mal zum Airport Frankfurt mitgenommen. Dort konnte ich mir zum Beispiel einen Airbus auch genauer ansehen – und war nachhaltig davon beeindruckt“, sagt Katja Kasperek.

Der Blick hinter die Kulissen eines Arbeitstages am Flughafen habe den Grundstein für eine bis heute anhaltende Faszination gelegt. „Als kleines Mädchen war da anfangs natürlich auch der Wunsch, in einer von diesen schönen Uniformen über den Airport zu flanieren, aber nach und nach wurde daraus dann der Traum, selbst im Cockpit eines Flugzeuges Platz zu nehmen, um so eine Maschine zu steuern“, erzählt Kasperek. Was folgte, war nach dem Abitur dann im Jahr 2009 eine Bewerbung um Aufnahme bei der Lufthansa-Flugschule, der European Flight Academy.

Ganz klassisch habe sich die Lüdenscheiderin beworben – aber die Aufnahme zur Pilotenausbildung nicht bestanden. Zeit, um einen Plan B aus der Schublade zu holen: Also schrieb sich die Lüdenscheiderin an der Uni Heidelberg für ein Jura-Studium ein. Einige Zeit verging, der Traum vom Fliegen aber nicht. Über Umwege, so erzählt Katja Kasperek, habe sie dann herausgefunden, dass es eine private Flugschule in Nürnberg gab, an der sich der Wunsch nach der Ausbildung erfüllen sollte.

Für Ausbildung Kredit aufgenommen

„Die nächste Hürde war, dass die Ausbildung ziemlich teuer war. Damals kostete sie rund 65 000 Euro. Also musste ich einen Kredit aufnehmen, bei dem meine Eltern für mich bürgten bei der Bank“, blickt die 33-Jährige zurück. Bevor es aber tatsächlich erstmals hinter das Steuer einer einmotorigen Propellermaschine gehen konnte, standen zahlreiche Stunden Theorie pauken und Simulator-Training an. „Die Ausbildung umfasste 14 theoretische Fächer und eine Prüfung, die vor dem Praxisunterricht zu bestehen war“, erklärt Kasperek. Und mittendrin in der Ausbildung – ging die Flugschule pleite. „Meine Ausbildung habe ich dann in einer anderen Schule in Mülheim an der Ruhr beendet“, so Katja Kasperek.

Allerdings sei die Fluglizenz zu jener Zeit keinesfalls eine Garantie gewesen, auch einen Job als Pilotin antreten zu dürfen. „Die Wirtschaftskrise kam dazwischen, es war schwer einen Job zu bekommen. Und deshalb sei sie vorerst dann beim Bodenpersonal gelandet, am Airport Köln. Erst 2017 sei sie dann erstmals mit einer Passagiermaschine abgehoben. „Über eine Bekannte bin ich zu einem Job bei Air Hamburg gekommen, konnte als Freelancerin dort eine Beechcraft King Air 200 fliegen.“ Während dieser Zeit habe sie aber trotzdem weiter fleißig Bewerbungen an verschiedene Airlines verschickt, um in eine Festanstellung zu kommen. Geklappt habe es dann bei der Fluggesellschaft von Niki Lauda, der Fly Niki.

Die Freude darüber, endlich den geliebten Airbus A320 fliegen zu können, habe aber nicht allzulang vorgehalten, denn schon Ende 2017 sei die Airline in die Pleite geschlittert. „2018 bin ich zur Germania Fluggesellschaft. Und die ist 2019 pleite gegangen. Also war wieder Jobsuche angesagt“, erzählt Kasperek. Sie flog weiter Passagiermaschinen – bei der SAS Scandinavian Airlines, mit Homebase London. Die Corona-Pandemie kam 2020. Und mit ihr die weitgehende Stilllegung des Passagierflugverkehrs.

Coronazeit weckte die Idee einer beruflichen Umorientierung

„Über 18 Monate lang habe ich eine Art Kurzarbeitergeld bezogen, saß zuhause und wusste nicht, wie es weitergehen sollte. So unbeständig, wie der Job war, hatte ich dann für mich entschieden, der Fliegerei den Rücken zu kehren – und mich bei der Bundespolizei beworben“, sagt Kasperek. Den angedachten Kurswechsel hat die junge Frau final aber dennoch nicht vollziehen können, denn es lockte doch noch ein Job über den Wolken, von dem sie sich ein gewisses Maß an Beständigkeit erwartete.

So wurde Katja Kasperek 2021 Frachterpilotin einer Boeing 757 von DHL Air UK. Aufgrund der Folgen des Brexit sei die DHL-Airline dann in verschiedene Gesellschaften aufgeteilt worden, sodass die Lüdenscheiderin seit Juli 2022 für DHL Austria in die Luft geht. 28 Tonnen an Paketen transportiert sie seither regelmäßig quer durch Europas Luftraum. „Jetzt hoffe ich mal, dass ich in 25 Jahren noch den selben Arbeitgeber habe“, sagt Katja Kasperek.

2017 konnte die 33-Jährige zum ersten Mal selbst einen Airbus fliegen. Heute steuert sie eine Boeing 757 für die DHL Austria. © Kasperek