Lokalmatadore spielen zum Jahresauftakt im MK

Von: Jutta Rudewig

Teilen

Erkan Besirlioglu und Christian Breddermann spielen im Kirchhahn. © Othlinghaus

Die Konzertsaison 2023 beginnt in Nannis Kirchhahn am Samstag, 7. Januar – in der beheizten Butze (Wintergarten) mit einem Auftritt des Akustik-Duos Breddermann. Christian und Erkan, die beiden Lokalmatadoren, bringen ein großes Repertoire an Coversongs aus unterschiedlichen Zeiten mit, welches mit viel Kreativität und Spielfreude präsentiert wird.

Lüdenscheid – Die Gäste dürfen sich auf einen langen Abend mit den bekannten und bewährten Breddermann-Songs freuen.

Los geht’s um 20 Uhr. Einlass ist bereits ab 18 Uhr. Ab 15 Uhr ist die Glühwein-Hütte im überdachten Biergarten geöffnet. Vor dem Konzert besteht die Möglichkeit zum Abendessen in der Gaststätte (Reservierung wird empfohlen). Tickets gibt es im Vorverkauf für 13 Euro plus Gebühr in Nannis Kirchhahn während der Öffnungszeiten und über info@nannis-kirchhahn.de oder über www.eventim.de.



Bereits am 2. Weihnachtsfeiertag rockt der Kirchahn. Die Formation Ohne Yoko spielt dort den „Christmas Rock“. Neben Klassikern von Melissa Etheridge, Police, Lenny Kravitz, AC/DC, Survivor und Queen servieren die fünf Damen und Herren vor allem Hits der letzten Jahre.

Christmas-Rock mit Ohne Yoko

Dazu zählen Songs von Pink und Adele, Kings of Leon und Guns’n Roses. Dieser musikalische Mix wird gewürzt mit Gossip und Sunrise Avenue und schließlich abgerundet mit Songs der Spider Murphy Gang, Bryan Adams oder auch Bon Jovi und vielen anderen. Hier kosten die Tickets im Vorverkauf 12 Euro plus Vorverkaufsgebühr im Klein Oho im Stern-Center, im LN-Ticketshop, während der Öffnungszeiten in Nannis Kirchhahn oder über info@nannis-kirchhahn.de.



Der Vorverkauf für das Konzert mit Clearwater Revival am 4. Februar beginnt am 3. Januar. Die ersten beiden Konzerte mit der Musik von John Fogerty und CCR in Nannis Kirchhahn waren jeweils ausverkauft. Im Vorprogramm tritt wieder Rust auf, die Band von Robin Stone & Friends, mit einem Tribute to Neil Young.