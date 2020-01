Dumm gelaufen: Polizei schaut bei Wutausbruch zu

Lüdenscheid - Dumm gelaufen: Bei seinen Tritten gegen einen Mülleimer bemerkte ein Jugendlicher nicht, dass eine Polizeistreife neben ihm stand.

Der 16-Jährige ließ am Freitagabend seine schlechte Laune an einem Bushaltestellen-Mülleimer an der Bräuckenstraße aus. Was er bei seinen Tritten gegen den inzwischen herausgebrochenen Eimer jedoch nicht bemerkte: Neben ihm wartete gerade eine Polizeistreife an der roten Ampel.

Leugnen war also zwecklos und so räumte der junge Mann die Tat wohl oder übel ein. Die Polizei nahm seine Personalien auf und schrieb eine Anzeige wegen Sachbeschädigung.

