Dukatenweg: Anwohner empört über Kosten

Lüdenscheid - Heftige Emotionen bestimmten die Bürgeranhörung zum Ausbau des Dukatenweges am Donnerstagabend im Ratssaal. Denn für die Straßenerneuerung sollen die Anwohner zur Kasse gebeten werden. Es geht um 350 000 Euro.

Das Projekt wird zwar von der Regionale 2013/Denkfabrik gefördert, allerdings profitieren die Anwohner nicht von den Fördergeldern. Lediglich für den „nicht rentierlichen Anteil“ – in diesem Fall 30 Prozent und somit 150 000 Euro – den die Stadt zu tragen hat, können die Fördergelder beantragt werden.

Die Anlieger haben eine Beteiligung von 70 Prozent zu tragen; so bleibt der dicke Batzen von 350 000 Euro, der – je nach Grundstücksgröße und Ausnutzung – verteilt wird. Gerade die Eckgrundstücke zur Wehberger- oder Mathildenstraße sind besonders gebeutelt, sie zahlen den Ausbau beider Straßen.

„Die Doppelbelastung schickt mich in die Pleite“, so ein Anwohner erbost. Christian Vöcks, Fachdienstleiter Stadtplanung und Verkehr, sein Kollege Janis Weiland, Dieter Rotter, Fachdienstleiter Bauservice, und seine Kollegin Andrea Wunderlich beriefen sich auf die Vorschriften des Kommunalabgabegesetzes für das Land NRW in Verbindung mit der Straßenausbaubeitragssatzung der Stadt Lüdenscheid.

Kristina Gokus vom Ingenieurbüro HPC erläuterte die Ausbauplanungen. Der geplante Ausbau schließt sich von der Mathildenstraße kommend an den bestehenden Gehweg mit einer Breite von 1,50 Meter an. Im Kurvenbereich wird der Gehweg auf eine Breite von zwei Metern aufgeweitet. Auch auf der anderen Straßenseite soll ein zwei Meter breiter Gehweg entstehen, der im weiteren Verlauf vor den Stellplätzen und der Wertstoffsammelstelle hergeführt wird. Im Bereich des Amtsgerichts wird eine barrierefreie Querung gebaut. Im weiteren Verlauf Richtung Wehberger Straße wird es eine weitere barrierefreie Querungsstelle geben. Zudem werden in Höhe des Hochhauses zwei zusätzliche Stellplätze an der Straße geschaffen. Die Fahrbahn werde auf einer Breite von 5,50 Meter ausgebaut, somit sei der Begegnungsverkehr gegeben. In der Regel wird der Gehweg zwei Meter breit, an Engstellen werden es 1,50 Meter beziehungsweise 1,75 Meter.

Der geplante Straßenaufbau und die Straßenentwässerung wurden ebenfalls thematisiert. Enervie erneuere die Gas- und Wasserleitungen, ferner sei auch eine Umverlegung der Stromversorgung geplant. Die Straßenbeleuchtung bliebe größtenteils erhalten, werde aber um eine Leuchte ergänzt. An ausgewählten Stellen sollen Pflanzbeete realisiert werden.

„Die Baumaßnahme soll im zweiten Quartal beginnen, es wird mit einer Bauzeit von sechs Monaten gerechnet“, so STL-Vertreter Sebastian Jülich. Insbesondere die Bürgersteige im Ausfahrtsbereich der Feuerwehr sind den Anwohnern ein Dorn im Auge. „Wir planen auch über die Zeit der Feuerwehr hinaus, das Amtsgericht hat einen verstärkten Publikumsverkehr“, so Vöcks.

Auch der Begriff Anliegerstraße wurde in Bezug auf die Kostenberechnung in Frage gestellt. „Feuerwehr und Amtsgericht haben zwar ein extrem großes Verkehrsaufkommen, sind aber genauso Anlieger wie Privatpersonen. Durch die Größe der Grundstücke müssen diese den größten Teil der Kosten tragen“, versuchte Vöcks zu trösten. Weitere Diskussionsthemen waren die Beetpflege durch den STL sowie fehlende Parkverbotsschilder.